Mazazo para el Extremadura

El Extremadura recibió un golpe durísimo en forma de gol, no definitivo, pero que hizo mucho daño. Duele porque se produjo a escasos minutos del final y porque el conjunto de Juan Sabas no fue inferior a su rival. Es más, los azulgranas tuvieron ocasiones para inaugurar el electrónico, pero no lo hicieron y, en un fallo defensivo en la salida de balón, el Mirandés aprovechó el despiste para marcar el único tanto de la eliminatoria. Una eliminatoria que sigue abierta, pero que está cuesta arriba para un Extremadura que debe ir el sábado a Anduva a morder, a intentar la machada para pasar de ronda.

El partido antes del comienzo y durante el mismo fue una fiesta azulgrana. Los aficionados estuvieron muy cerca de llenar el Francisco de la Hera, que lucía imponente con su colorido azulgrana. Más de 10.000 espectadores que apoyaron a los suyos durante todo el choque, pero que recibieron el mazazo del gol como un jarro de agua fría.

0 EXTREMADURA 1 MIRANDÉS EXTREMADURA Manu García; Aitor, Lomotey (Delmonte, min. 80), Borja García, Candelas; Zarfino, Álex Barrera; Valverde (Airam Cabrera, min 65), Kike Márquez, Jairo (Willy, min. 89) y Enric Gallego. MIRANDÉS Limones; Paris, Prieto, Melli, Kijera; Rúper, Undabarrena (Antonio Romero, min. 82), Llorente; Yanis, Borja Sánchez (Igor Martínez, min. 71) y Cervero (Pito Camacho, min. 60). Árbitro Domínguez Cervantes. Amonestó con amarilla al local Valverde; y a los visitantes Kijera, Prieto, Melli y Fernando Llorente. Gol 0-1: Yanis, min. 87. Incidencias Estadio Francisco de la Hera. Unos 10.500 espectadores.

La eliminatoria está abierta y el Extremadura demostró en los primeros 90 minutos que tiene permiso y sustento para creer en la remontada, pero a su vez el Mirandés dejó claro que es un señor equipo, con jugadores desequilibrantes y con un oficio de superior categoría.

El comienzo del partido fue frenético. El Extremadura, como ya sucediese hace 15 días, salió desde el principio a presionar, a ser intenso y a intentar ponerse por delante lo antes posible. Casi lo consigue a los cinco minutos de juego, pero al centro raso de Kike Márquez no llegaron ni Álex Barrera ni Enric Gallego. Bajo la batuta de Kike Márquez, que quería ser protagonista de su equipo y del partido, el Extremadura comenzó a encerrar en su propio campo al Mirandés.

Pese al dominio azulgrana, el Mirandés no sufría en exceso y además tenía sus ocasiones a balón parado –los de Pablo Alfaro tuvieron nueve saques de esquina en los primeros 45 minutos–. El ímpetu inicial fue decayendo poco a poco y el ritmo del partido bajó. Eso sí, el frenesí en el terreno de juego y la tensión en la grada no se marcharon: en el ambiente se palpaba lo que toda una ciudad, Almendralejo, se estaba jugando.

Como el Extremadura bajó su nivel de intensidad, el Mirandés empezó a crear peligro por banda, con un Paris totalmente incisivo y vertical que fue un dolor de cabeza constante para Candelas. El lateral derecho visitante fue el que más peligro creó en la meta de Manu García, ya que dos de sus centros pudieron acabar en gol.

Y cuando parecía que ambos equipos querían irse al descanso para ajustar los desbarajustes defensivos, el Extremadura tuvo una de las más claras del partido. Kike Márquez puso al corazón del área pequeña un balón delicioso, y allí apareció Enric Gallego. El delantero logró impactar con la bola a un metro escaso de la línea de gol, pero, sorprendentemente, y para decepción de la parroquia local, el esférico no quiso entrar y la ocasión azulgrana se fue al limbo.

En la segunda mitad el Mirandés empezó mejor que los de Juan Sabas. No mucho mejor, pero sí estuvo más incisivo e intenso en los primeros compases tras la reanudación. Es más, tuvo una ocasión en las botas de Paris, pero Manu García paró el esférico para dejar el empate en el marcador.

Al cuarto de hora de la segunda mitad el Extremadura se sacudió el dominio estéril del Mirandés, los de Almendralejo comenzaron a crear peligro en campo contrario y llegó la ocasión más clara del encuentro, que no acabó en gol por milímetros.

Kike Márquez le ganó la espalda a Kijera, se introdujo en el área y disparó. Limones paró, pero el rechace le cayó de nuevo, algo escorado, al de Sanlúcar de Barrameda. Hasta ahí todo bien, pero después comenzó el caos. Márquez le puso un pase de la muerte en la línea de gol a Jairo, pero un defensa llegó antes que el extremo canario. El balón quedó muerto y Undabarrena intentó despejar la bola, con tan mala suerte que rebotó en Limones. Eso sí, en ese momento la buena suerte se hizo amiga del Mirandés y el rechace del cancerbero visitante se marchó al poste. Una serie de infortunios que dejó al Extremadura sin gol y a los jugadores con cara de circunstancias.

El tiempo pasaba y pasaba y los dos equipos casi que firmaban el empate... cuando llegó la nefasta jugada que condenó a los locales. Paris presionó muy bien la salida de balón del Extremadura en campo contrario. Airam Cabrera se lió y perdió la bola. El lateral derecho del Mirandés completó una jugada casi maradoniana para internarse en el área y rematar a gol. La bola tocó en Aitor y quedó muerta para que Yanis metiese la puntera de su bota para marcar el único tanto del partido y poner la eliminatoria cuesta arriba para el Extremadura.

Ahora, en Anduva, toca remar a contracorriente para intentar remontar una eliminatoria que aún sigue abierta, pero que se le ha puesto complicada al Extremadura. Toca soñar. Toca remontar.

«Quedan 90 minutos en los que podemos hacer historia»

Juan Sabas, técnico del Extremadura, llegó cabizbajo a la sala de prensa del Francisco de la Hera tras la derrota de su equipo ante el Mirandés. Una derrota que tuvo que ver desde la grada, ya que estaba expulsado, pero que cree que no es definitiva en la eliminatoria.

«Hemos tenido mala suerte en un par de jugadas en las que nos hemos podido poner por delante en el marcador, pero no ha sido así. Nos toca ir a Anduva a por la heroica», señaló Juan Sabas.

Al entrenador azulgrana le parece que la eliminatoria está aún muy nivelada y que enfrente está un equipo con las ideas muy claras: «Es una eliminatoria muy igualada, con un equipo rival que sabe a lo que juega, que se posiciona muy bien tácticamente».

Para el partido de vuelta, Sabas admite que su equipo debe ir a marcar, pero sin perder la cabeza. «No nos debemos volver locos. El partido hay que jugarlo y trabajarlo», sentenció tras el choque ante el Mirandés.

«Es momento de recuperar a la gente, porque ha sido un golpe anímico importante. Hay que recuperar a la gente a nivel físico y a nivel anímico... Hay que pensar todos que nos quedan 90 minutos en los que podemos hacer historia», indica Sabas, que está convencido de que su equipo aún no ha dicho la última palabra en estos playoffs de ascenso a Segunda División.

El técnico madrileño cree que su equipo debe ir a por el Mirandés en Anduva para generar el máximo de oportunidades posible y conseguir un tanto que les permita revertir ese 0-1. «Vamos a ir a jugarle de tú a tú, con gente atacante para hacer daño arriba y para intentar generar el máximo de ocasiones posibles y poder hacer un gol que iguale la eliminatoria», sentenció el técnico del Extremadura, que añadió que hay que estudiar muy bien al rival para poderle hacer daño en sus puntos más débiles, aunque es un equipo con «muchísimo oficio» que no pondrá las cosas fáciles.