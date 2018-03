SEGUNDA B Martín Vázquez pierde a Aitor ante Las Palmas Atlético Martín Vázquez, en su primer partido en el Francisco de la Hera al frente del Extremadura. :: J. M. Romero El lateral derecho se cae de la lista, en la que tampoco estarán Valverde ni Pardo, aunque vuelve Zarfino RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Sábado, 3 marzo 2018, 10:47

El Extremadura visita el domingo a Las Palmas Atlético y lo hace con la premisa -u obligación- de conseguir su segunda victoria consecutiva para dejar atrás la mala racha fuera de casa y para meter presión a los primeros clasificados. El conjunto de Martín Vázquez viaja a tierras canarias con la lección aprendida. No hay rival fácil en el Grupo IV de la Segunda B y cualquiera pone las cosas difíciles en la categoría. A esto se le añade que Las Palmas Atlético es un equipo en clara progresión y que sólo ha perdido uno de sus ocho últimos partidos. «La categoría sabemos la que es. Si no estás al cien por cien puedes perder con cualquiera, más allá de la clasificación, y ellos son un claro ejemplo. Es un equipo que ha ido de menos a más desde la segunda vuelta y están en un momento bueno», analiza el técnico del Extremadura, Rafael Martín Vázquez.

Un Martín Vázquez que no podrá contar de nuevo con Pardo, que sigue lesionado y renqueante de su fascitis plantar. El entrenador azulgrana admite que es una lesión bastante molesta, por lo que el jugador está bastante desanimado al no ver progresión ni mejora en su dolencia. «La fascitis es muy molesta. Pardo ve que no tiene una mejoría de un día a otro. Vamos a intentar buscar soluciones», admite Martín Vázquez.

Los que tampoco estarán en Las Palmas son Carlos Valverde y Aitor. El primero sigue con molestias, mientras que el lateral derecho ha sufrido una rotura muscular y es baja para el encuentro. Además, Nico Delmonte ha entrenado con molestias durante la semana, pero entrará en la convocatoria. Una lista a la que volverá Giovanni Zarfino, tras cumplir sanción. «A Zarfino lo recuperamos por la sanción. Perdemos a Aitor, que tiene una pequeña rotura, y Valverde está con molestias y no llega a tiempo», explica el entrenador del Extremadura. Por lo tanto, Álex Díez ocupará el lateral derecho en lugar de Aitor y tendrá sus primeros minutos con Martín Vázquez en el banquillo.

«El equipo sigue en la buena línea, con la implicación, las ganas de mejorar...» Rafael Martín Vázquez | Entrenador del Extremadura

A Martín Vázquez también le preocupa todo lo que rodea al partido. El temporal de viento y lluvia, el viaje hasta Canarias y el terreno de juego, que es de césped artificial. Eso sí, el técnico azulgrana no busca excusas y cree que su equipo debe competir en cualquier condición y adaptarse a las circunstancias de cada momento.

En cuanto a la implicación del equipo, Martín Vázquez no tiene quejas. El dueño del banquillo del Francisco de la Hera señala que sus jugadores están adaptándose bien a lo que él quiere y que están mejorando día a día, en cada entrenamiento. «El equipo sigue en la buena línea desde el principio, con la implicación, las ganas de mejorar. por lo que estoy muy contento con los jugadores», recalcó Martín Vázquez en la previa del encuentro ante Las Palmas Atlético.