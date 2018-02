Martín Vázquez va con todo excepto Pardo y Borja García Manu García sufre molestias en el hombro. :: J. M. Romero Los dos defensas del Extremadura no estarán en Granada, en el que será el primer partido oficial en un banquillo de su nuevo técnico RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Sábado, 17 febrero 2018, 09:47

Con Pardo lesionado y Borja García cumpliendo su último partido de sanción, el nuevo entrenador del Extremadura, Rafael Martín Vázquez, se sentará por primera vez en un banquillo para un partido profesional. El técnico madrileño tendrá que idear una defensa alternativa a la que hasta ahora ha sido titular -excepto en los últimos encuentros- para el choque ante el Granada B. Un filial que es un buen equipo y que le va a poner las cosas complicadas al Extremadura, según el propio Martín Vázquez. «El Granada B es un equipo que intenta salir desde atrás, pero no es un equipo que juegue por dentro. Intenta jugar más directo y tiene laterales que suben muy bien», explicó el entrenador.

Además, el portero azulgrana Manu García ha tenido durante la semana molestias en su hombro. Aunque su participación en el partido no corre peligro, el cuerpo técnico ha tenido especial cuidado con el cancerbero titular. «No hizo un trabajo específico, por las molestias que aparecieron el miércoles. Ayer no le había molestado, por lo que hará un trabajo para ver cómo va con esas molestias», señaló Martín Vázquez.

El nuevo inquilino del banquillo almendralejense admite que se ha encontrado con un grupo muy bueno, predispuesto a aceptar las ideas de su nuevo entrenador y en el que cualquiera puede jugar, pues el nivel es muy parejo. «Los jugadores han asimilado lo que pretendemos. La disponibilidad y las ganas de querer manejar las situaciones han sido lo normal. Tampoco va a ser una revolución, porque cuando las cosas funcionan no hay por qué cambiarlas. Sí hay matices que cambiar», manifestó el entrenador sobre una posible modificación en la táctica del equipo azulgrana.

Martín Vázquez explicó durante la rueda de prensa previa al partido ante el Granada B que el equipo había trabajado muy bien durante la semana, por lo que se encara el choque ante el filial granadino con la ilusión de volver con tres puntos a tierras extremeñas. «Creo que hemos trabajado bien, los jugadores han trabajado con muchas ganas. Ha sido una semana muy intensa y la verdad es que estoy muy contento porque me he encontrado un vestuario muy animado y con mucho interés», admitió Martín Vázquez.

El técnico también señaló que ya tiene un once casi decidido para el partido. Las dudas están en la defensa, ya que podría repetir la zaga de la pasada semana, con Fran Miranda como central, o trasladar a Aitor junto a Nico Delmonte al centro y que Álex Díez ocupe el puesto del lateral derecho.

Todos cuentan

Eso sí, Martín Vázquez espera que todos los jugadores, tanto los titulares como los suplentes, como los que no puedan disputar ningún minuto, estén metidos en el día a día del equipo, ya que cree que el nivel es muy similar entre todos los futbolistas y que, de aquí hasta que termine la temporada, todos los futbolistas van a tener su cuota de protagonismo dentro del equipo. «Pretendo que el jugador esté enganchado, aunque en el primer partido no pueda salir de inicio, aunque en los cambios no salga, que sepa la gente que hay mucha igualdad», advirtió Martín Vázquez. Con el equipo inicial decidido, en una semana de preparación para el partido «muy intensa» y con el séptimo como próximo rival se estrena Martín Vázquez como técnico.