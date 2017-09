Marrero: «El miedo a perder no ha aparecido ni aparecerá» Juan Marrero en el banquillo del Nuevo Vivero. / CASIMIRO MORENO El técnico del Badajoz prepara el choque ante el Melilla convencido en poder brindar la primera victoria a los aficionados J. P. BADAJOZ. Sábado, 16 septiembre 2017, 10:06

La primera victoria se le resiste al Badajoz, pero en el vestuario del Nuevo Vivero la preocupación es la justa y tampoco han aparecido los nervios. Juan Marrero confía plenamente en el trabajo de sus jugadores y se muestra convencido que este domingo ante el Melilla recogerán ese fruto en forma de tres puntos. El técnico blanquinegro cierra otra semana de entrenamientos atípicos a salto entre Campomaior y La Granadilla por no poder pisar el Nuevo Vivero con el objetivo de estrenar el casillero de los triunfos.

En sus tres últimos compromisos el Badajoz se ha puesto por delante en el marcador, pero no ha podido cerrar los partidos con tres puntos. Écija le remontó, mientras que Recreativo y El Ejido anularon la ventaja pacense en el tramo final del choque. Marrero descarta que a su equipo le pueda la presión psicológica a ser derrotado. «Es anecdótico, puede pasar más veces, por supuesto, porque los partidos duran 96 minutos. Pero ese miedo a perder no ha aparecido ni aparecerá porque nosotros en el sentido mental creo que somos fuertes, sabemos que nuestra arma es tener una fortaleza mental adecuada con un trabajo en el verde espectacular y a partir de ahí vendrán los resultados. Pero ese miedo a perder no va a aparecer, sino más bien por méritos del contrario. El gol del Recre fue un golazo y El Ejido tuvo opciones para empatarnos mucho antes». En ese sentido, en la rueda de prensa previa al partido resalta el nivel de sus rivales. «Es mérito del contrario. Nosotros queremos más siempre, ir a por el segundo porque sabemos que por las características del equipo no somos tan sólidos y más en Segunda B donde cualquier equipo tiene jugador que te puede marcar las diferencias en cualquier jugada. El equipo volverá a hacer lo mismo si se adelanta».

El técnico blanquinegro quiere brindar ya el primer triunfo al Nuevo Vivero. «Ganas desde el primer partido. Da igual los resultados anteriores. Siempre afrontas un partido para ganar los 3 puntos, sumar de tres en tres porque es nuestra obligación y también para darle una alegría a nuestra afición que se la merece».