Marrero lamenta la odisea de entrenos del Badajoz Marrero, con José Ángel en la grada ante el Recreativo. :: j. v. arnelas Los blanquinegros trabajan dos días en el Nuevo Vivero y el resto de la semana tienen que desplazarse a diferentes localidades para entrenar JESÚS GARCÍA Viernes, 8 septiembre 2017, 09:03

Badajoz. Con menos de 24 horas por delante y volviendo de entrenar desde Campomaior, en Portugal, el Badajoz recibió la llamada de la FMD diciéndoles que tenían prohibido entrenar el jueves por la mañana en el Nuevo Vivero por las altas temperaturas que se iban a registrar, pese a que el entreno llevaba programado desde el lunes. Ante la imposibilidad de encontrar otro campo en el que trabajar por la mañana, tuvieron que conformarse con ir al Nuevo Vivero en sesión de tarde, a las 19.00 horas.

Es un episodio más de un problema que persigue al Badajoz desde la pretemporada. En la ciudad no existen campos de césped natural además del Nuevo Vivero, lo que obliga a los blanquinegros a buscar alternativas en localidades cercanas para evitar lesiones musculares por el cambio de superficie. Valverde de Leganés, Pueblonuevo, Olivenza, Campomaior o el césped artificial de La Granadilla, cuando no hay más remedio, han sido algunos de los lugares que ha tenido que visitar el Badajoz para completar sus entrenamientos. Pero la movilidad no es el único problema que provoca entrenar lejos de Badajoz. «Hemos trabajado entre un 30 y un 40% menos de sesiones porque no teníamos campo. También nos trastoca la calidad del entrenamiento, en los campos que visitamos, o el césped está muy alto o el césped artificial es muy duro. Son circunstancias adversas pero que hay que superarlas», cuenta resignado Juan Marrero, entrenador del Badajoz. «Cuando vas fuera, te dejan los campos pero pidiendo que les hagas el menor daño posible, eso es comprensible, pero también te dejan el césped muy alto y trabajar con campos muy altos a nivel muscular y a nivel de calidad del entrenamiento es complicado», subraya.

El Badajoz planifica semana a semana sus entrenamientos. A día de hoy, ni Marrero ni nadie del cuerpo técnico del Badajoz sabe dónde van a entrenar la semana que viene. «Dependemos de si nos hacen el favor de dejarnos el campo porque cada semana tenemos que pedirlo. Cada semana no sabes donde puedes entrenar», cuenta Marrero. El preparador también asume que entrenar en las poblaciones cercanas es una medida temporal. «Nosotros agradecemos que algunas localidades nos dejen el campo, pero también comprendemos que no será así siempre», indica.

El Badajoz tampoco sabe si la semana que viene dispondrán del Nuevo Vivero. «En teoría tenemos dos días para entrenar en el estadio, pero también se negocia cada semana», continúa. Además, el estado del césped del feudo pacense tampoco es el mejor. «Desde que estoy aquí el único día que me he encontrado el césped cortito y tratado es el sábado, y es cuando trabajamos sobre todo estrategia», se lamenta Marrero.