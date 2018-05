Segunda B Marrero se va «con la cabeza bien alta» Juan Marrero, cabizbajo en algún momento de tensión el pasado domingo ante el Lorca. :: casimiro moreno El CD Badajoz comunica al ya extécnico que no renovará porque Premium Sport tiene otros planes; él quería seguir y se va muy satisfecho del trabajo MARCO A. RODRÍGUEZ Viernes, 18 mayo 2018, 09:04

badajoz. Golpeado por las circunstancias pero con la satisfacción del deber cumplido. Así se encontraba ayer Juan Marrero, ya extécnico del CD Badajoz en el día en el que el club pacense le comunicaba que no continuará en la disciplina blanquinegra. Desde Gijón, donde aprovecha el comienzo de las vacaciones para ver a su hija Paloma -que acaba de fichar por el club de natación Santa Olalla-, el valenciano asume su adiós al banquillo del Nuevo Vivero, algo fastidiado pues quería continuar. Se lo barruntaba, ya que ningún representante del grupo inversor que tomará las riendas de la entidad se había puesto en contacto con él.

Juan Marrero pone fin a un año y medio exitoso. Fue fichado como especialista en ascensos y cumplió. Y no sólo eso. En la temporada de regreso a la categoría de bronce, el Badajoz conquistó -a base de sudor y lágrimas dadas algunas carencias- una permanencia que esta vez fue más cara que nunca. «Me voy con la cabeza bien alta. Salvamos la temporada pese a las importantes carencias», comenta desde suelo asturiano. Marrero se muestra muy agradecido por el cariño y compromiso recibido este tiempo. «Lo mejor que tiene el Badajoz es su afición, que es de otra categoría. Siempre he dicho que ha despertado un gigante y me siento muy orgulloso de haber contribuido un poco a ello. Esta afición me ha puesto la piel de gallina. Es lo mejor que tiene el Badajoz, además de los dos vestuarios que me he encontrado, por el compromiso que me han demostrado. Me llevo el cariño de todos», subraya.

Por todo ello, es lógico pensar que el mister no quería salir del inquilino del Nuevo Vivero. Y él lo confirma: «Pues claro que quería continuar. Me encontraba muy a gusto aquí. Me recibieron muy bien y he tenido el apoyo de los futbolistas estas dos temporadas y de la gente. Algunos como Guzmán, por amistad, me han llamado y no quieren que me vaya. Ha sido un año y medio muy bonito. Ha merecido la pena». Dirigió al primer equipo 54 partidos, con un balance de 21 victorias, 19 empates y 14 derrotas, logrando 72 puntos en Liga con 77 goles a favor y 52 en contra, como señala el twitter de @HistoriaCDB. Por encima de la estadística, el esfuerzo de inocular al vestuario una dedicación por su club que no dejó dudas.

Juan Marrero se enteró este jueves. Se lo dijo el presidente, Pablo Blázquez, quien le argumentó que correrán nuevos tiempos en el club con 'Premium Sports', el grupo inversor que tomará las riendas del Badajoz con ambiciosas ideas y su propia gente para llevarlas a cabo. El Badajoz hizo público un comunicado al mediodía en el que expresaba haberle anunciado la decisión durante la mañana, al tiempo que le agradecía su «compromiso y trabajo por el Badajoz durante este tiempo y le deseamos mucha suerte en proyectos futuros». Seguro que los encuentra. El escueto escrito añade que la entidad ya trabaja en la incorporación de un sustituto y en «un nuevo proyecto que motive a toda la afición».

Un proyecto que el expreparador albinegro asegura desconocer por completo. «El fútbol tiene estas cosas. Me encuentro bien aunque es cierto que quería seguir. No sé nada de los futuros nuevos dueños porque en todo el año no se han puesto en contacto conmigo. Esto es así. En el fútbol tienes un contrato que cuando se acaba o llega a su fecha final tienes que irte si no te quieren», cierra un Marrero que no ha podido despedirse como quisiera de sus pupilos porque todos están desconectando mediante unas merecidas vacaciones.

En cinco días se sabrá todo

Un Pablo Blázquez que sigue fiel a la palabra dada de no soltar palabra sobre lo que se avecina. El presidente, que trabaja de la mano de Premium Sports planificando el traspaso de poderes y el Badajoz de la 2018/19, asegura que el lunes o el martes de la próxima semana se conocerá el proyecto que maneja el escurridizo grupo inversor. Se le podrá poner cara, por fin. «Ya tienen entrenador y lo darán a conocer el lunes o el martes de la próxima semana. Se lo he contado a Juan. Es una de esas noticias que a los presidentes nunca nos gusta dar. Quieren contar con gente de la casa para otras parcelas, pero tienen su propio entrenador. Están trabajando en la confección de la nueva plantilla y pronto dirán las posibles bajas».

En los últimos días corre el rumor de que Paco Herrera podría asumir la dirección deportiva y Patxi Salinas el banquillo, pero el dirigente albinegro huye de dimes y diretes. «Ya he oído muchos nombres y todos no pueden entrenar al Badajoz. Hay que esperar apenas unos días».

Blázquez mantuvo una reunión en la tarde del miércoles con las únicas caras visibles del futuro propietario blanquinegro, su administrador único Matías Navarro y la directora financiera Silvia Suárez. Siguieron dando pasos de lo que llamó una «transición» hasta el desembarco definitivo de la inversión, que necesitará el respaldo institucional del Consejo Superior de Deportes y la LFP. «Va todo muy lento, pero seguro. No me gusta llamarles Premium Sports porque ya son el nuevo CD Badajoz. Creo que hasta julio no se podrá efectuar la compra de acciones para la conversión en sociedad anónima. Pero, aunque todo vaya lento, el Badajoz no para y estamos planificando asuntos como la campaña de abonos, la plantilla, etc.». Cuestión de días.