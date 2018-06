SEGUNDA B Mario Gómez se suma al proyecto del Don Benito El conjunto rojiblanco anunciaba ayer el fichaje del central y el regreso de Germán Rojas como segundo entrenador ESTRELLA DOMEQUE DON BENITO. Jueves, 28 junio 2018, 08:32

Pistoletazo de salida a las nuevas incorporaciones en el Don Benito que, tras la llegada de Pepe Bernal, ayer presentaba en rueda de prensa a Mario Gómez, central procedente de la Balompédica Linense. El jugador ya posó ayer de rojiblanco y se mostró ilusionado, aunque cauto. «Cuando surgió la oportunidad de venir aquí, pregunté a algunos compañeros y me hablaron muy bien del nuevo proyecto, pero será un año complicado, porque todos sabemos cómo es el grupo IV, pero intentaremos hacer un buen año», señaló.

El sevillano, con 23 años y formado en la cantera de Betis y Recreativo de Huelva, cuenta con gran experiencia en la categoría tras pasar en las últimas campañas por el Jaén, Valladolid y la Balona, equipo en el que ha militado una temporada y media. «Me gusta salir con el balón jugado y por la altura me defiendo bien por alto, intentaré aportar mi experiencia, pese a la juventud», indicó.

Estuvo acompañado por el director deportivo, Patri, que avanzó que tienen abiertas varias negociaciones. «La ventaja de que siga Juan García me facilita las cosas porque sé lo que necesita, hay muchas opciones de futbolistas, pero hasta que no estemos convencidos de que van a incrementar el nivel del equipo, no queremos precipitarnos», dijo.

De momento, les falta por firmar jugadores en todas las líneas para completar una plantilla que puede tener sitio aún para renovaciones. Lo que sí se ha completado es el cuerpo técnico con la llegada de Germán Rojas, exjugador rojiblanco, que regresa al club como segundo entrenador.