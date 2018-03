SEGUNDA B Sin margen para resaca del derbi Álex Rubio será titular pese a que arrastra unas molestias en el tobillo. :: J. V. arnelas El Badajoz visita al Córdoba B con la intención de poner más tierra de por medio con el descenso y rubricar su mejoría a domicilio con un triunfo MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Sábado, 3 marzo 2018, 10:46

El derbi ya es historia. Tras una semana atípica, con el eco del triunfo ante el Mérida aún resonando en el vestuario, Juan Marrero no tolera distracciones ni euforias en un tramo crucial para lograr la salvación. «No podría entender que apareciera relajación porque estamos en una posición complicada».

Después de un partido de alto voltaje con una intensidad exacerbada, aumenta el riesgo de desconexión y que la concentración sufra algún cortocircuito. El técnico valenciano lleva desde el lunes apretando las clavijas a sus jugadores para que lleguen enchufados al choque de hoy (Nuevo Arcángel, 16.00 horas). «El derbi pasó, es mi trabajo hacer entender que jugamos otra final contra un rival directo por la permanencia y tenemos que afrontarlo con la misma intensidad».

El Grupo IV no admite relajaciones. Las distancias son mínimas y el margen de error, nulo. Los equipos inmersos en la lucha por eludir el descenso no ceden y siguen comprimiendo la zona baja. El Badajoz, con ocho puntos logrados de quince posibles, saca seis a la zona caliente, aunque ese colchón no invita a echarse a dormir.

A cinco puntos de los extremeños, ocupando el puesto de promoción, está su rival de hoy, el Córdoba B, crecido tras derrotar con autoridad al Murcia a domicilio (0-2). El autor de uno de los goles en ese partido fue el pacense Waldo, que ha adquirido mucho peso específico ofensivo para los andaluces y es el pichichi de su equipo con seis tantos.

El filial blanquiverde «es muy diferente al equipo que vino aquí, han mejorado mucho y están compitiendo mejor. Tienen jugadores del primer equipo, con gran velocidad; llevan el balón rápido de área a área», resalta Marrero. El Badajoz tratará de rubricar con un triunfo su consistencia como visitante tras haber progresado mucho lejos del Nuevo Vivero, pero sin conseguir una victoria a domicilio que se le resiste desde el 16 de diciembre, cuando goleó a Las Palmas Atlético (1-4).

Marrero recupera a hombres importantes en la defensa con el retorno de Fran Morante, ausente ante el Mérida por sanción, y Rafa Navarro, que se perdió el choque del pasado domingo por una cláusula de su contrato. Finalmente saldrá de inicio Javi Rey, que no ha entrenado en los últimos tres días pero que ya tiene el alta médica. No así Gabri Izquier, que no ha podido recuperarse a tiempo de su elongación muscular y no forzará. Su puesto en el lateral izquierdo lo ocupará previsiblemente Álex Herrera, que ya le sustituyó en el minuto 58 en el derbi.

En el extremo, Marrero tendrá que elegir entre dar continuidad a Guzmán Casaseca, en un gran estado de forma refrendado con un doblete en el último partido, y Joaqui Flores, recuperado de su lesión. Álex Rubio arrastra unas molestias en el tobillo y ha entrenado durante toda la semana a menor ritmo que sus compañeros, aunque ha completado todas las sesiones. El delantero de San Fernando, salvo contratiempo de última hora, acompañará en la punta de lanza a Juanma García.

Por su parte, el técnico cordobesista, José María García, no podrá contar con Rubén García, Kike y Sebas Moyano. Tampoco estará Tomás Prieto, con un proceso febril. El meta Marcos Lavín, que lleva varias semanas con molestias en el hombro, será duda hasta última hora; su puesto lo ocuparía Alberto.

El Badajoz no estará solo en Córdoba. El club anunciaba ayer que quedaban pocas plazas libres en el autobús que han puesto a disposición de los aficionados y que parte del Nuevo Vivero a las 8.00 horas.

Sanción por el derbi

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto una multa de 3.001 euros para el Badajoz por «deficiencias en las medidas de control de acceso y permanencia de espectadores» en el partido de este pasado domingo ante el Mérida, según recoge Europa Press.