El Marbella impugna el partido ante el Badajoz por la expulsión de Ruano

La primera victoria del Badajoz como visitante llega al Comité de Competición. El Marbella impugnaba a última hora de la noche de este martes el encuentro por la polémica expulsión de Ruano. El club de la Costa del Sol reclama alineación indebida del capitán blanquinegro basándose en que vio las dos amarillas y permaneció en el campo hasta que el árbitro se dio cuenta pasados cuatro minutos de su expulsión. El Marbella considera en sus alegaciones que además existe conducta contraria del jugador pacense al buen orden deportivo por lo que entiende como engaño al colegiado.

El árbitro ceutí Arias Madrid admite su error y así lo dejó reflejado en el acta en el apartado de 'Otras incidencias'. «Expulsé al jugador con una demora de cuatro minutos, tras no percatarme por error de anotación y la tensión de los minutos finales, que era la segunda amonestación. Durante esos minutos que estuvo en el terreno de juego no influyó en ninguna jugada decisiva ni en el resultado final». Un acta que, por otra parte, fue modificada por el árbitro el lunes para añadir algunas apreciaciones y que contiene algunos errores como confundir en las lesiones del choque fortuito entre Álex Rubio y el portero Fernando con Gabri Izquier y Buben, que no jugaron.