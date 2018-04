-Llega el derbi, en el tramo final, una semana importante, ¿no?

-Una semana especial en este derbi contra el Extremadura, en su casa, los dos nos estamos jugando cosas y será más bonito. Es muy difícil aspirar al playoff, porque quedan sólo 12 puntos en juego. Matemáticamente sí es posible, pero es bastante complicado. Pero ahora mismo nos fijamos sólo en el próximo partido, el Extremadura, intentaremos hacer un buen papel y puntuar.

-¿Con las miras puestas en la Copa del Rey?

-Ahora mismo está en nuestras manos acabar en puestos de Copa del Rey, pero también es difícil, porque hay que mirar el calendario. Pero creo que tras conseguir el buen resultado ante el UCAM, en casa, contra un gran equipo que está con nosotros en la pelea, se vio que el equipo volvió a sus raíces de competir los partidos, no darlos por perdidos, en definitiva, nuestras señas de siempre que queremos mantener hasta final de temporada.

-¿Cómo ves al Extremadura?

-Se veía que era un equipo llamado a estar entre los cuatro primeros. Quizás no ha tenido la regularidad que ellos esperaban, pero están ahí metidos y dependen de ellos mismos. En su casa, más si cabe, pelearán por los tres puntos y no va a ser un partido fácil.

-Ambos llegáis con objetivos por cumplir, ¿no?

-Se ha visto durante toda la temporada que ha habido una gran competitividad, con mucha igualdad tanto por abajo como por arriba. Lo sigue habiendo y creo que se decidirá todo en la última jornada, porque los de abajo están apretando y a los de arriba les cuesta ganar. Estamos todos en un pañuelo de puntos. La temporada ha sido muy larga, pero se decidirá al final por detalles, los que estén metidos en playoff y los que desciendan, por desgracia.

-A nivel individual, ¿Qué balance haces de la temporada?

-Estoy bastante contento, en lo individual y en lo colectivo, tengo más continuidad, estoy jugando. Aunque me gustaría que no quedaran sólo cuatro partidos, pero las cosas vienen así y junto con el equipo queremos acabar lo más arriba posible.

-Ya se han producido algunas renovaciones, ¿a ti te gustaría seguir la próxima campaña?

-No me gusta hablar de renovaciones hasta que no acaba la temporada. Estoy tranquilo en ese aspecto. Esta temporada era importante tras haber vuelto de una lesión de larga duración; mi rodilla está perfecta, estoy jugando sin molestias.