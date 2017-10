SEGUNDA B Manolo Ruiz quiere un Extremadura intenso Manuel Franganillo y Manolo Ruiz durante la presentación oficial del nuevo técnico azulgrana. :: R. P. El nuevo entrenador cree que al equipo le faltan cualidades para competir en Segunda B RAÚL PEÑA Viernes, 20 octubre 2017, 08:37

Almendralejo. El nuevo entrenador del Extremadura, Manolo Ruiz, dejó varios titulares en su presentación oficial como técnico azulgrana en la sala de prensa del Francisco de la Hera. Que quiere un equipo intenso, aguerrido, y que tenga lo necesario para competir contra cualquier equipo en Segunda B, donde cree que prima más la intensidad que la calidad. El nuevo entrenador también explicó que espera motivar a la plantilla para que jugadores que hasta ahora no han dado su mejor nivel, compitan al máximo para que el equipo se beneficie de su calidad. También expresó que las alineaciones las hace él y que los jugadores se tendrán que ganar el puesto durante la semana y en cada entrenamiento, pero con un matiz: él quiere a los jugadores con más calidad sobre el terreno de juego.

«Quiero que sea un equipo ordenado e intenso. Me gustan los equipos con mucha intensidad, en esta categoría sobre todo», explicó Manolo Ruiz en la presentación sobre cómo le gustaría que fuese su conjunto. Manolo Ruiz quiere que su equipo sepa competir, mandar en el encuentro y ser protagonista del partido para poder estar más cerca de la victoria: «El equipo no está mal clasificado, pero sí es verdad que le falta esa intensidad, esa personalidad en el juego, el mandar...». «Me gusta el futbolista que se implica, el que me da esa intensidad. Pero si me pones la balanza, prima por encima de todo la calidad. Voy a apoyar más a un jugador que tenga calidad que a otro que le falte un poco. Pero con calidad solo no se gana. Primero hay que igualar, si no superar, esa intensidad que nos van a poner los rivales». Así explica Manolo Ruiz su visión de la meritocracia durante la semana de entrenamientos. Trabajo sí, pero cuanta más calidad tenga el futbolista, más opciones tendrá de jugar cada fin de semana.

A preguntas sobre si aceptaría que algún miembro de la dirección deportiva del club o directivo le sugiriese o impusiese un cambio en el 'once' inicial, Manolo Ruiz lo tiene claro: él ya ha pasado por grandes clubes y haría caso omiso a esas indicaciones. «Aquí estamos para ganar y no entiendo que tenga que jugar nadie, porque entre otras cosas no hay ningún Cristiano. Te puedo decir que he estado en el máximo nivel y nunca he aceptado ni entendido ese tipo de cosas», manifestó Manolo Ruiz, quien se estrenará este domingo a domicilio ante El Ejido.