Manolo Ruiz prepara cambios para el partido ante el Melilla

ALMENDRALEJO. El Extremadura tiene mañana uno de los partidos más complicados hasta ahora lejos del Francisco de la Hera. Los azulgranas visitan Melilla, y su técnico, Manolo Ruiz, plantea variantes en el 'once' inicial de cara a un partido ante un rival directo en la lucha por colarse en la zona de playoff.

Por lo tanto, el técnico no repetirá el equipo inicial que ganó ante el Jumilla el pasado sábado, y puede cambiar el esquema y volver a jugar con un solo punta, tal y como hizo en El Ejido, en la última salida del equipo. Así, Jairo, que fue suplente el sábado y que revolucionó el encuentro para llevar a su equipo a la victoria, podría volver al 'once' inicial, y Álex Barrera ocupar un puesto en el centro del campo. «Estoy contento con el rendimiento que están dando todos. Cada rival es distinto, y por esas circunstancias puede que haya alguna variante», señala el entrenador del Extremadura, que no podrá contar ni con Javi Pérez ni con Airam Benito en Melilla.

Manolo Ruiz sabe que el Melilla es un conjunto difícil, que aún no ha perdido en casa en liga, y que va a ser un adversario duro: «Es un rival duro, un rival que está llamado a estar en playoff de ascenso y que, la verdad, nos va a poner las cosas difíciles».