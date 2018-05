«Mañana nos jugamos el pan de nuestras familias» Mehdi Nafti, entrenador del Mérida, ante el Villanovense. :: hoy Nafti repite mensaje una jornada más: no importa nada más que lo que haga su equipo y su afición para ganar el domingo al Extremadura M. G. Sábado, 5 mayo 2018, 09:36

mérida. Aunque Mehdi Nafti responda que «ni sabía que jugaba mañana el Córdoba B. Iré a verlo» cuando le preguntan que si el del Municipal Villanovense es el primer partido importante del Mérida este fin de semana.; aunque Mehdi Nafti conteste que «no sé cuándo juegan los demás» cuando le preguntan por el resto de sus rivales directos para evitar el descenso y el playout.; aunque Mehdi Nafti crea que «si ganamos el domingo, el lunes y el martes estaremos contentos» cuando le preguntan si ha echado cuentas. el técnico del Mérida lo sabe y lo maneja todo. Pero ha decidido que el mensaje de puertas para afuera sea precisamente ese para que su afición se centre: lo más importante de todo es que el equipo haya ganado a eso de las 19.50 horas de mañana.

De hecho, el núcleo más cercano de aficionados lleva organizando a lo largo de esta semana los prolegómenos del derbi para concienciar al resto de la afición y a la ciudad entera de lo que se juega mañana el equipo ante el Extremadura: hay una quedada en la plaza de toros al mediodía con comida gratis y bebidas a precios populares organizada por el club y la Federación de Peñas, el Ayuntamiento y muchos vecinos han engalanado sus balcones con banderas blanquinegras y carteles, etcétera.

«Es que si la afición no se moviliza para un partido como este, apagamos y nos vamos», subraya Mehdi Nafti. «El ambiente de lo que nos estamos jugando se nota en la calle. Y se debe notar ya desde el calentamiento de los chicos el domingo. Ahora estamos todos en el mismo barco, todos. luego ya, dentro de diez días, sacamos la libreta y ponemos notas. Pero antes, que lo del domingo sea una caldera a partir de las 17.30».

Porque sabe muy bien el técnico del Mérida lo que se están jugando todos ellos: «Somos conscientes de que nos estamos jugando el pan nuestro y el de nuestras familias. La nómina no es la misma en Tercera que en Segunda B. Sé que la gente va a responder. Mejor un Romano con 3.000 personas y ambiente positivo que con 10.000 y ambiente frío. Quiero que se note el ambiente hostil para el rival, porque yo tengo memoria y me acuerdo perfectamente de lo que pasó en Almendralejo en la primera vuelta. Y me sigue doliendo. y a los chicos también».

Preocuparse por los factores extradeportivos que rodean a estos partidos de final de temporada, preparar el duelo ante uno de los rivales más talentosos del grupo IV y eso: recordarle a sus jugadores lo del Francisco de la Hera. «Lo que más me duele de la primera vuelta es que nos pasaron por encima», recalca Nafti. «No sé si ellos se juegan más que nosotros o tienen más miedo por su momento clasificatoria que nosotros. Lo que sí sé es que yo necesito ganar, y el club, y la ciudad. Y el fútbol también debería ser más justo con nosotros: este año nos hemos dejado muchos puntos por el camino haciendo las cosas bien».