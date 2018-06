«Con la magnitud del partido, un gol sería casi decisivo» Pardo en un partido en casa esta temporada. :: J. M. Romero El central del Extremadura, José Antonio Pardo, pasa por un buen momento tras haber atravesado un calvario con su lesión RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Viernes, 22 junio 2018, 08:22

José Antonio Pardo (Puçol, 21 de abril de 1988) puede entrar en la historia del Extremadura por su gol ante el Cartagena. Si los azulgranas consiguen el ascenso a la categoría de plata del fútbol español, ese testarazo del central valenciano quedará grabado a fuego en la memoria de los aficionados almendralejenses.

-¿Qué tiene que hacer el Extremadura en Cartagonova para ascender?

-La eliminatoria, como ya vimos en casa, está igualada. Cualquier error se paga, aunque es verdad que tuvimos ocasiones para sacar más diferencia en el resultado, pero ya está hecho. Ellos van a salir a apretar en los primeros 20 minutos o media hora y va a ser importante para nosotros intentar que lleguen lo menos posible al área. Va a ser clave también no encerrarnos y defender lo más lejos posible de la portería e ir a por el partido, porque no podemos ir a defender un resultado tan ajustado.

-¿Y cómo se combate también el ambiente de Cartagonova?

-Es muy buena afición, como ha demostrado estos últimos años. Después del no ascenso ante el Rayo Majadahonda en el último minuto, pues creo que la afición estará volcada, porque están en la final. La afición apretará lo máximo posible, al igual que si hubiese sido al revés. La afición de Almendralejo obviamente también apretaría. Un gol nuestro enfriaría mucho a la afición, al campo, a los jugadores... y sería prácticamente decisivo. Al final un gol te puede dar la vuelta, pero a las alturas en las que estamos y con la magnitud del partido, un gol sería casi decisivo.

-¿Puede ser determinante en la eliminatoria el estado físico y cómo llegue al final cada equipo?

-Al terminar el partido la percepción es que estábamos una marcha por encima de ellos, porque no acababan de coger el ritmo de partido y llegábamos a las acciones. Esperemos que así sea el partido del domingo, pero va a estar más complicado porque sólo les quedan 90 minutos. Veremos hasta donde les da el físico, pero es un partido a vida o muerte y no juegas pensando en si vas a ahorrarte ese esfuerzo.

-Vais a estar acompañados por mil seguidores, ¿cómo influye en los jugadores?

-Ya desde la semana pasada, cuando se vendieron todas las entradas, todos teníamos en mente que las entradas para Cartagena se iban a agotar, y así ha sido. Vas a afrontar el partido sabiendo que va a ser duro, pero sabiendo también que hay 1.000 personas que te van a animar, que han estado detrás de ti todo el año, y hay necesidad de devolverles todas las muestras de cariño, todos los esfuerzos que han hecho para viajar, el dinero que se han dejado por una ilusión... y por eso creo que entre todos lo conseguiremos.

-¿Ha vuelto el mejor Pardo, con gol incluido, en el momento clave?

-Creo que no estoy al cien por cien, pero sí es verdad que me encuentro muy bien, mucho mejor que hace un mes. Estoy muy contento con el gol que conseguí hacer por todo lo que he pasado y de estar a la sombra y de ver al equipo y no poder ayudar. La verdad es que siendo defensa pude aportar mi granito de arena con un gol y fue una satisfacción enorme. Esperemos que sea el gol del ascenso.

-¿Cómo has pasado todo el tiempo que duró la lesión?

-Creo que ha sido de los momentos más duros de mi carrera, primero porque no he estado nunca lesionado, y segundo porque ha sido una lesión atípica. En principio era una cosa, luego no, y cuando logramos realmente saber lo que era la lesión pues estaba mal curada. Fue duro porque fueron dos meses sin poder correr y lo único que podía hacer era nadar, que es lo que me ha hecho estar bien ahora. Echo la vista atrás y es agua pasada, y con el gol del domingo ha merecido la pena.

-¿El partido del domingo es el más importante de tu carrera?

-Sin duda alguna. No he disputado ningún playoff de ascenso, y creo que me pilla en el mejor momento tanto personal como deportivo, pese a la lesión. Es sin duda el más importante porque nos puede lanzar al fútbol profesional, que es lo que hemos deseado desde el primer día.