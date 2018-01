Loren espera 'regalos' esta semana El entrenador del Mérida, Loren, confía en refuerzos para el equipo / J.M.ROMERO El técnico del Mérida también confía en que el club solucione el finiquito con Nafti para poder sentarse el domingo en el banquillo F. G. Martes, 9 enero 2018, 07:57

Como el Mérida aún no ha solucionado el finiquito con Mehdi Nafti, Loren tuvo que debutar el pasado domingo a la derecha del banquillo local, metido justo en plena grada. «Ya me hubiera gustado estar abajo en el césped, pero tocó eso. Mientras tanto, lo acepto. Agradecer a los cuatro abonados que me dejaron ponerme ahí. Soy una persona que vive mucho los partidos, que suda más que los futbolistas. porque sino no sería Loren». En realidad fue todo un espectáculo verlo bracear, saltar, ordenar y gritar pegado (o subido) a la valla que separa los asientos del terreno de juego.

El club espera solucionar la tramitación de su ficha y, de paso, regalarle un par de fichajes esta misma semana, antes de visitar el domingo al San Fernando (17.00 horas). Los más urgentes, los de un delantero y un central. Los necesita el equipo, que ante el Marbella jugó, primero, sin delantero centro, porque Javi Gómez, el único que tiene, no estaba para entrar de inicio por el proceso gripal que había atravesado durante la semana: y, segundo, con varias novedades en la alineación porque hasta «seis jugadores» llegaron mermados al choque: Julio de Dios, Kike Pina y Javi Chino entre ellos.

Aún así, el nuevo técnico del Mérida acabó satisfecho con las sensaciones que desprendió su equipo: «En la primera parte, por ocasiones, fuimos mejores. Luego, sí es verdad, el equipo tiene que soltarse más, porque lo he visto tenso y nervioso. Pero ya en la segunda parte hemos sido el equipo que yo quiero que seamos: robar, tocar y llegar por bandas. A eso jugábamos en el Marbella. A correr, a correr, a correr. y el que no corra, al cemento de la grada». «Las sensaciones con las que me voy, repito, son buenas, porque le hemos empatado al tercer clasificado, todo un equipazo. Y enfrente ha tenido otro equipazo, que hemos sido nosotros, que ha sabido contrarrestarle. Hay que mejorar, es cierto, y para eso vamos a seguir trabajando. Hemos sumado un punto que tenemos que hacer bueno ganando el domingo al San Fernando», resumió sus impresiones Loren.

De momento, aunque ya recuperó para la causa a Chema Mato el pasado domingo (jugó los últimos veinte minutos de partido), para la próxima jornada perderá a Mustafá (su falso nueve ante el Marbella) por acumulación de amarillas. «No me preocupa ahora eso. Tenemos tiempo para ir recuperando a gente y, a lo mejor, nos viene algún regalo esta semana», reconoció Loren.