Llega la hora de volar en Canarias Álex Rubio, que será baja en Canarias, es agarrado durante el partido ante el Granada B. :: PAKOPÍ El Badajoz confía en sacar su primera victoria visitante del año ante un rival directo y a pesar de las bajas de Álex Rubio, Guzmán, Javi Rey, José Ángel y Pol Ballesté J. P. BADAJOZ. Domingo, 1 abril 2018, 10:25

Canarias marca la hora de la salvación para el Badajoz. El equipo de Juan Marrero tiene una gran oportunidad de poner tierra de por medio ante un rival directo al que podría dejar a diez puntos y además distanciarse del descenso directo a ocho tras el empate del Jumilla.

El vestuario blanquinegro confía en que es el momento y lugar precisos para conseguir reencontrarse con la victoria fuera de casa en este 2018. Aunque la visita al anexo de césped artificial del estadio Gran Canaria no será fácil por las mayores urgencias del filial amarillo y por la plaga de bajas, y todas importantes, con las que subió la expedición pacense este sábado al avión en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid rumbo a las islas. A la conocida ausencia del sancionado Álex Rubio se unen las de hombres imprescindibles como Javi Rey, Guzmán y José Ángel, además del portero Pol Ballesté. Al menos recupera a Jesús Muñoz. En lugar del meta catalán volverá a ponerse los guantes de titular el polaco Pawel Florek, debutante el pasado domingo en la victoria ante el Granada B con la portería a cero.

Las otras piezas del puzle serán más complicadas de encajar, ya que la principal alternativa en ataque para el dúo sevillano pasa por Guzmán y también se quedó en Badajoz por una sobrecarga muscular en el abductor que arrastra desde el miércoles. Javi Rey no se ha entrenado en toda la semana por unas molestias musculares. José Ángel podría haber sido el recambio en el once tanto para el enganche como para la dirección del juego y adelantar a Javi Pérez, pero tampoco se subió al avión -del que por otra parte no es muy amigo- por una fascitis plantar. Con este panorama de lesiones -en parte provocadas por el continuo cambio de superficies y malas condiciones para entrenar-, se postulan como titulares Rafa García en la zona de creación y Joaqui Flores en la banda derecha con Eloy Jiménez arriba como pareja de Juanma García. Otras opciones pasarían por un trivote en el centro del campo con la entrada de Sergio Martín (apenas 24 minutos en esta segunda vuelta) o el propio Álex Herrera dejando su sitio en el lateral izquierdo a Gabri Izquier. «El miércoles entrenamos en el viejo Vivero, el jueves en el Nuevo Vivero porque estaban los campos de césped artificial ocupados y los federativos de La Granadilla estaban en obras. Nos fastidia porque los jugadores se cargan las piernas», se queja Juan Marrero por un problema, el de los campos de entrenamientos, que lleva sufriendo toda la temporada.

El técnico del Badajoz tiene clara la misión de su equipo en las islas para despegar de la parte baja. «Vamos a Canarias a ganar. La victoria supondría dar un paso muy grande para nosotros. Pero sabemos que los números de Las Palmas son muy buenos en esta segunda vuelta. Han ganado a equipos superfavoritos como el Extremadura y empatado con el Cartagena. Han salido de abajo por méritos propios», avisa. Así los tres puntos se hace necesarios, especialmente tras la presión del Córdoba B con su triunfo el sábado que sitúa de momento a dos puntos el puesto de promoción por la permanencia. «Somos conscientes que un par de malos resultados te mete dentro otra vez. Queremos aprovechar esta oportunidad», subraya Marrero.

En Canarias, el Badajoz se encontrará como enemigos externos la superficie sintética, la humedad e incluso el viento. Marrero añade la cuota de peligrosidad que tienen los filiales. «El campo y el calor son factores que pueden influir, pero no son definitivos. Las Palmas destaca por su juventud, calidad, juego combinativo, velocidad en banda y seguridad defensiva», apunta.