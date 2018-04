La liberación de Juanma García Juanma apunta al cielo para dedicarle el gol a su abuela. :: J. V. ARNELAS «Siento que me he quitado un peso de encima», reconoce el delantero sevillano del Badajoz tras poner fin a cuatro meses sin marcar JAVI PÉREZ Badajoz Martes, 10 abril 2018, 08:31

Juanma García sintió una liberación a los diez minutos de partido. Ruano centraba al segundo palo y Álex Rubio cabeceaba para colocársela a la suya en el poste contrario donde remataba por la misma escuadra para estrenar el marcador. Jugada de billar. Tres golpes y felicidad absoluta del sevillano. «Por fin llegó, siento que me he quitado un peso de encima», admite. Juanma no marcaba desde el 10 de diciembre. Cuatro meses sin la adrenalina que da vida al delantero. «Se pasa mal. Te metes en una racha negativa, pero siempre estás con las ganas y esperanza de que llegue el gol», expone.

Sus compañeros compartieron su alegría, conscientes de lo mucho que significaba ese tanto para el sevillano y a la postre para el equipo. «Creo que tenían más ganas que yo. Este vestuario es una familia, de los mejores en los que he estado. En todo este tiempo he sentido la confianza del equipo, siempre me han apoyado y me decían que no me preocupara que ya llegaría el gol», apunta Juanma. A pesar de su sequía el Nuevo Vivero nunca dejó de animarle, aplaudirle cada esfuerzo y arroparle en esos momentos tan comprometidos para un goleador. «Siempre he tenido el cariño de la afición. En ese sentido le estoy muy agradecido. Y en este partido ha sido increíble, a pesar de la lluvia no ha parado de cantar y levantando al equipo con la que estaba cayendo», subraya el jugador sevillano.

Se enteraron en el vestuario

Su gol llevaba una dedicatoria muy especial reservada desde febrero. «Se lo debía a mi abuela. Lo tenía en mente desde que falleció y el gol iba para ella». Y los tres puntos también tenían dueño. «La victoria va para Fernando. Gracias a Dios no ha pasado nada grave», señala. El portero blanquinegro recibió el alta el domingo por la noche sin secuelas del golpe en la cabeza por la caída y se marchó a su casa en Sevilla para descansar al lado de los suyos y tranquilizarles. El susto fue mayúsculo, aunque Juanma García revela que los jugadores se enteraron justo antes del encuentro ante el Jumilla. Sólo conocían el suceso sus compañeros de piso Jesús Muñoz y Eloy Jiménez, a su vez salvadores al evitar que Fernando se tragara la lengua. «Estábamos citados a las cinco para el partido y la mayoría nos enteramos en la misma puerta de vestuarios. Jesús y Eloy lo pasaron peor», relata.

Con la conmoción del sobresalto, a los jugadores les tocaba salir al campo y jugar un partido decisivo. «Afrontamos el partido como una final. Era un rival directo, un equipo que estaba metido abajo y al que había que ganar por 2-0 para tener el golaverage. Ahora estamos más cerca del objetivo», expone Juanma. Y pocos minutos después el sevillano volvió a ver la luz. «Estaba sin confianza porque el delantero vive del gol. Ahora cojo un chute de confianza para la recta final y ayudar al Badajoz en su objetivo de la permanencia». Cuatro meses sin marcar, aunque sigue siendo el pichichi blanquinegro con 8 dianas y en los que nunca le angustió la situación ni se llegó a comer la cabeza. «He estado de idas y venidas. Los delanteros somos los encargados de hacer los goles y sentía una responsabilidad porque no entraban». El Nuevo Vivero se mantiene como un fortín donde cimentar la salvación. «El equipo en casa responde, es de otra categoría. Fuera no salen las cosas como en casa».

El domingo espera el más difícil todavía para el Badajoz. La visita a Cartagena supone un desafío doble para sumar el primer triunfo visitante en este 2018. «Es otra final, sabemos que jugamos en el campo del líder y favorito a ganar la liga», comenta Juanma. Y no descarta dar la sorpresa para dar el golpe definitivo a la salvación y de la mejor manera posible. «El equipo está capacitado para ganar a cualquiera. Ganar al líder en el Cartagonova sería el mejor partido para ganar fuera de casa».