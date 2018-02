SEGUNDA B La lesión de Pol lanza un guante que deberá recoger el club Pol Ballesté ante el UCAM. :: c. m. El Badajoz fichará a un portero sub-23 para suplir la baja del meta catalán, que podría perderse más de un mes de competición MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Sábado, 17 febrero 2018, 09:45

«Si me hubieran preguntado por una posición en la que no querría bajo ningún concepto una lesión, habría dicho que en la portería», se lamentaba Juan Marrero en su comparecencia tras el choque ante el UCAM del pasado sábado.

Al borde del descanso del duelo ante los murcianos, Pol Ballesté, fichado en el mercado de invierno, se lesionaba en una jugada fortuita y tenía que abandonar el césped. Las primeras sensaciones y el diagnóstico más inmediato auguraban un periodo largo de recuperación.

Se desconoce exactamente el tiempo que el meta catalán permanecerá en el dique seco, pero todas las estimaciones apuntan a que como mínimo se perderá un mes de competición debido a un problema en el recto anterior del cuádriceps. Un contratiempo con mayúsculas. Y es que el meta procedente del UCAM se había convertido desde que llegó en dueño y señor del arco blanquinegro, disputando cinco encuentros como titular y encajando dos goles (ambos en la derrota, 2-0, ante el Recreativo).

Al Badajoz le toca recoger el guante que este revés le lanza y solventar una situación que puede prolongarse sine die. «Vamos a tirar del filial, el club está trabajando para traer a un sub-23. No sabemos cuándo se va a recuperar, es una lesión complicada y tenemos que contar con un tercer portero, deberíamos tenerlo ya, pero el mercado está como está y no es fácil», reflexionaba ayer el técnico valenciano en su habitual rueda de prensa previa a los partidos.

En enero se marchó del Badajoz Néstor Díaz, que comenzó la temporada como titular pero que perdió enteros en el once por su irregularidad y varias actuaciones desacertadas. Quedó señalado tras la derrota ante el Extremadura (5-2) y no volvió a disputar ni un minuto.

Fernando Sánchez será ahora el inquilino del arco pacense. El guardameta sevillano, que llegó en verano del Alcalá de Tercera División, recibió los galones bajo los palos tras el derbi contra los azulgranas y volvió a quedar relegado a la suplencia con la llegada de Pol. Ahora retorna por exigencias del guion. El hispalense ha defendido el marco blanquinegro en siete ocasiones recibiendo seis goles.

La pasada jornada ya dio muestras de que está preparado para el envite. A pocos minutos del final sacó una mano milagrosa en un remate de cabeza del UCAM que podía haber costado la derrota a un Badajoz que mereció llevarse los tres puntos. Mientras el club deshoja la margarita para apuntalar la demarcación más castigada, Fernando busca afianzarse.

No habrá segundo autobús

En cuanto al derbi de mañana (Estadio Villanovense, a las 17.00 horas), finalmente el club no fletará un segundo autobús para que los aficionados se desplacen a Villanueva de la Serena, al no tener suficientes peticiones de plazas para llenarlo. El Badajoz solicitó ayer en Twitter a quienes viajasen con sus vehículos particulares, y tengan espacio, se lo comuniquen al club para ofrecerlo a los que no cuenten con medio de transporte. Se estima que medio millar de seguidores blanquinegros arroparán a los suyos en el duelo ante los serones.