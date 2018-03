Leandro, un santo bajo palos Joaquín y Leandro. :: E. D. La actuación del meta valenciano ante el Betis B sobresale en la gran temporada que está completando en la portería del Villanovense ESTRELLA DOMEQUE Viernes, 2 marzo 2018, 08:36

VILLANUEVA DE LA SERENA. San Leandro Montagud. Así han rebautizado los aficionados del Villanovense al 'santo' que protege su portería, no sólo por el recital ofrecido en la victoria ante el Betis Deportivo, sino por todo lo que viene haciendo a lo largo de la temporada. Este miércoles, por cierto, día de San Leandro, el guardameta valenciano soplaba 29 velas, en uno de sus mejores momentos. «Están saliendo las cosas bien y parece que está llegando esa fortuna que nos faltaba al principio. Ojalá podamos seguir así».

En el conjunto serón ha vuelto a sentir las mejores sensaciones que le llevaron a triunfar en la Cultural Leonesa, hasta que una lesión del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda cortó su brillante progresión. Hoy, la 'Cultu' pelea por mantenerse en Segunda División, una categoría en la que Iván Ania espera ver a Leandro la próxima temporada. «No merece seguir en Segunda B, sería una injusticia», decía el técnico el pasado domingo.

«El míster me echó un capote. Me tiene mucho aprecio, y es mutuo. Cuando te sientes querido por el entrenador ganas en confianza y el trabajo que haces de lunes a sábado intentas plasmarlo el domingo. No sólo para tener contento al entrenador, también para ayudar al equipo», responde Leandro.

Pero más de uno podría pensar que recalar en Segunda B, en concreto en el Villanovense, es un paso atrás. Todo lo contrario. «No me arrepiento para nada de haber venido y menos viendo que sigo creciendo», explica, «la confianza ha sido la clave, porque en verano hablé con Fabián y con Iván, además de con Rubén García, que estuvo conmigo en León y que me habló maravillas de Ania, no falló en nada».

Detrás de esa confianza está también el trabajo de equipo, pues reconoce la buena sintonía con Cano y Joaquín, los otros dos guardametas en plantilla, y Fabián, el entrenador de porteros. «Nos compenetramos muy bien, hay una competencia muy sana y amistosa. Cuando trabajas a gusto, con gente de confianza y las cosas salen bien, lo demás viene solo».

Pero no sólo entre porteros anda el juego. Para Leandro la clave está también en el planteamiento de Ania, «porque la manera de defender de Iván (Ania) desde la presión cuando el rival tiene el balón en defensa, sin dejarles avanzar, creo que ayuda mucho a que encajemos pocos goles». El deseo de Ania de verle jugar en Segunda B se respira también en el vestuario. Sus compañeros le piden que aproveche el momento y alargue esta buena situación todo lo que pueda, «porque el equipo se beneficia, pero el mayor beneficiado puedo ser yo».

Y entre todos los deseos en ese suspiro para apagar las velas, en lo deportivo: «Ojalá me respeten las lesiones y pueda seguir haciendo lo que me gusta, seguir disfrutando cada domingo».