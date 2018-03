«Nos juntamos para no perder el botín de los 39 puntos» Lunes, 26 marzo 2018, 08:31

Juan Marrero dio mucho valor a la victoria del Badajoz por la entidad del rival y por la dificultad del terreno de juego, y se mostró satisfecho con la actuación de sus jugadores. «Ellos no han tenido apenas ocasiones, hemos sabido defender bien el resultado». Se refirió al cambio de tendencia en la segunda parte, en la que los pacenses dieron un paso atrás para conservar el resultado. «Al juntarnos hemos aumentado en solidez, pensábamos en no perder el botín de los 39 puntos». Reconoció que no fue el choque más vistoso en ataque, pero «a nivel defensivo estuvimos muy acertados». También resaltó el debut de Pawel Florek. «Ha estado muy bien, se nota que ha jugado en categorías superiores en Polonia».