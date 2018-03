Juanmi: «Me tendré que ganar los minutos» Juanmi posó ayer con la camiseta del Villanovense, con el que jugará la recta final de la temporada. :: e. d. El nuevo jugador del Villanovense, lateral zurdo, fue presentado ayer y completó su primer entrenamiento a las órdenes de Ania ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Jueves, 22 marzo 2018, 08:22

Del rojiblanco al verde, en plena recta final de temporada. Cambio de aires y, a priori, cambio a mejor para Juanmi. El jugador albaceteño fue presentado ayer como nuevo fichaje del Villanovense, procedente del Cerceda. No hay más que mirar la clasificación para entender algo mejor su decisión, pues el conjunto gallego es colista del grupo I de Segunda B y llega a un equipo en racha que roza los puestos de liguilla de ascenso en el grupo IV.

«Esta incorporación surge ante la necesidad del club de sumar efectivos debido a las últimas bajas de larga duración que hemos sufrido. Juanmi es jugador de banda, zurdo, que puede jugar tanto de medio como de lateral izquierdo», apunta el director general, Francis Bordallo. En concreto, su posición natural es de lateral izquierdo o carrilero, con buena incorporación al ataque.

Varias eran las opciones sobre la mesa pero, según apunta Bordallo, este joven jugador de 24 años cumplía con el perfil. «Su polivalencia es la que nos hace pensar en él, encaja en el perfil que buscamos, además viene de jugar continuamente en el Cerceda, tiene experiencia en Segunda B y eso ha sido también un acicate para que sea elegido», dice, al tiempo que señala que cree que su adaptación será rápida.

Por su parte, Juanmi se mostraba agradecido por esta oportunidad que se le presenta. «Me llamaron el viernes por la noche, aunque estaba pensando en el partido que disputaba con mi equipo, contesté después del partido porque mi mentalidad estaba puesta en ello», relata el jugador sobre su llegada al club serón. «Cuando terminó ya lo tenía pensado y era una oportunidad que tenía que aprovechar, ya que en mi antiguo club no estábamos en una situación muy cómoda, en puestos de descenso, y no me lo pensé».

Experiencia en Segunda B

La experiencia de Juanmi en Segunda B le ha llevado a pasar por equipos como Leganés, Valladolid B, Tudelano, Torrevieja, Somozas o La Roda. Precisamente, con este último equipo ya visitó el municipal villanovense en la temporada 2014/2015. «Siempre he tenido esa idea de que es un club al que es muy difícil hacerle un gol, muy duros e intensos, gente que va a por todas y una gran afición», explica sobre su nuevo club, del que ya habla en primera persona. «Este año, aunque no estamos salvados matemáticamente, queda muy poquito y a ver si podemos optar a otras cosas mejores».

Durante su presentación, Juanmi hizo especial hincapié en la oportunidad que supone para él este cambio de equipo, incluso como escaparate en un club en el que, dice, todo lo valora como positivo. Además, señaló que ya ha podido intercambiar impresiones con Iván Ania, en el largo viaje desde La Coruña hasta Villanueva de la Serena. «Hablamos por teléfono sobre métodos de juego, de qué puedo aportar y sistemas, todo lo que se habla entre entrenador y jugador».

Su llegada coincide con el mejor momento del Villanovense esta temporada, por lo que no le será fácil hacerse un hueco en el once. En esa banda izquierda que viene a reforzar, Pablo Molina completó un buen partido ante el Écija, también lo hizo Jacobo en posición más adelantada, pero Juanmi llega con ganas. «Llego capacitado, vengo de jugar y en buena forma física, pero me tendré que ganar esos minutos, que ya es cosa del míster si estos días me ve bien. Si me los da, tendré que aprovecharlos».