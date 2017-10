Segunda B Juanma enamora al Nuevo Vivero Juanma García celebra su gol ante el Recreativo de Huelva en la tercera jornada. :: hoy El delantero sevillano se echó el equipo a la espalda ante el San Fernando y con su tenacidad dio un punto de oro al Badajoz MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Martes, 31 octubre 2017, 07:39

El Badajoz tiene nuevo ídolo. Se había rebasado el minuto 45 y los blanquinegros iban a la deriva y con rumbo firme hacia el desastre. Pese a los intentos por reflotar la nave, el naufragio parecía irremediable. El 0-2 del San Fernando hacía encallar al conjunto pacense, que empezaba a quedar varado en la derrota. A un suspiro del pitido que marcaba el camino hacia los vestuarios apareció Juanma García, que cogió el timón para capitanear la remontada, que a punto estuvo de materializarse.

Su tanto en el descuento de la primera parte fue el pilar de la reacción pacense. «Confiamos en todo momento en ser capaces de revertir la situación, se puso complicado pero ese tanto al filo del descanso fue importante para nosotros», relata el jugador andaluz.

A partir de ahí, los blanquinegros volvieron a creer, el arreón del futbolista sevillano contagió. Juanma encarnó el orgullo, la tenacidad y la garra que permitieron al Badajoz salir a flote; el público hizo el resto. «Desde que llegué la afición me ha sorprendido gratamente. Ese apoyo nos ayudó a empatar el domingo. En los momentos difíciles, cuando faltan las fuerzas, nos dan un empujón, ese chute de energía extra. Consiguen ponerme los pelos de punta», resalta Juanma.

Criado en la cantera del Betis, con poco más de 20 años Juanma debutó con el club verdiblanco en Primera, en marzo de 2014, ante el Villarreal y después volvería a disfrutar de minutos con el primer equipo ante el Getafe y la Real Sociedad. Esa temporada fue la de su explosión futbolística siendo una de las piezas claves en el ascenso del filial a Segunda B con 14 goles.

El delantero de San José de la Rinconada (Sevilla) es indiscutible desde el inicio de la temporada para el técnico Juan Marrero. Titular en todos los encuentros, solo se ha perdido 80 minutos en 11 jornadas (fue sustituido ante el Écija, UCAM, Mérida y Córdoba B). Hasta el momento ha logrado driblar a las lesiones, toda una rémora para la plantilla pacense en esta campaña, y su rendimiento le ha proporcionado regularidad.

Es la referencia ofensiva y un quebradero de cabeza para las defensas rivales. Con el doblete del domingo es pichichi del Badajoz con cinco goles y está en segunda posición en la clasificación de máximos anotadores del grupo IV (empatado con Aketxe, Boris y Elady), únicamente superado en esta faceta por Loren, del Betis B (7 tantos).

Juanma se muestra satisfecho con su aportación al equipo pero es exigente y quiere más. «En el apartado individual me están entrando las ocasiones y las cosas me están saliendo bien, aunque no me conformo y ojalá hubiera materializado más oportunidades de cara al marco rival». Su puntería permitió empatar ante el Recre (1-1), dio la igualada en el 90 ante el Villanovense, abrió la lata en la goleada (3-0) ante el Córdoba B y otorgó un punto de oro ante el San Fernando.

Capacidad de reacción

La mejoría del Badajoz es evidente en los últimos choques, pero el domingo, además, los blanquinegros demostraron que tienen capacidad de reacción ante la adversidad. Queda mejorar en la concentración atrás y en reducir al máximo los fallos individuales que se están cometiendo, un lastre que se ha cobrado una factura elevada en una divisa muy cotizada en la competición liguera, los puntos. «Nos costó entrar en una buena racha y tenemos que evitar esos errores puntuales que nos están condenando».

Sin tiempo para digerir lo ocurrido en el Nuevo Vivero, toca pensar en la siguiente cita, que les enfrenta mañana al Granada B. «Estamos con la ilusión de ganar y volver a encadenar una racha positiva para respirar un poco más».