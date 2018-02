José Ángel: «El del Villanovense ha sido mi mejor año» José Ángel en el partido del Badajoz ante el Écija. :: J. V. ARNELAS El centrocampista del Badajoz se queda otra vez sin su «partido especial» por tener que cumplir ciclo de tarjetas J. P. BADAJOZ. Jueves, 15 febrero 2018, 08:43

José Ángel no podrá pisar el campo donde se vio su mejor versión. El centrocampista del Badajoz se queda otra vez con las ganas de vivir desde dentro un partido especial y que esperaba con ilusión desde que este verano se conoció el calendario. «Desde que me fui siempre he tenido muchas ganas de jugar en ese campo. En Villanueva me sentí muy a gusto y es donde he triunfado deportivamente», comenta.

Ya se perdió el encuentro de ida, pues justo esa misma semana acababa de recibir el alta médica después de casi cinco meses recuperándose de su lesión de pubis. Entonces le quedaba el consuelo de al menos poder reencontrarse con un escenario mágico en su trayectoria. Pero tampoco será posible al tener que cumplir ciclo de tarjetas. Apenas llevaba cuatro minutos en el campo frente al UCAM Murcia cuando el árbitro le mostró la amarilla que le impide entrar en la convocatoria para medirse al Villanovense. Una baja que se suma a la de Gabri Izquier también por acumulación.

SU FICHA uNombre José Ángel González Mariezcurrena. uLugar y fecha de nacimiento Badajoz, 11 de febrero de 1985. uDemarcación Mediocentro. uPartidos 14 (6 titular y ninguno completo), 608 minutos. uGoles 2 (Badajoz, 2-Betis Deportivo, 1 (4-1) y Lorca Deportiva, 0-Badajoz, 1 (1-4)). uTrayectoria Formado en el fútbol base del Puerta Palmas, Rayo Vallecano juvenil, Badajoz B, Badajoz, Cerro de Reyes, Betis B, Dos Hermanas, Sporting Villanueva, Los Barrios, Arandina, Burgos, Villanovense, Guadalajara y Ebro.

José Ángel dejó huella en el entonces denominado Romero Cuerda. El primer año ascendió a Segunda B y al siguiente el club serón hizo historia al clasificarse por primera vez para una fase de ascenso a Segunda en una eliminatoria de ensueño ante el Bilbao Athletic. «Tengo muy buenos recuerdos y todos positivos. En Villanueva me trataron muy bien y me sentí como en casa. El de Segunda B ha sido mi mejor año futbolísticamente hablando. Quizás me equivoqué al irme, pero fueron dos años muy intensos», reconoce.

El centrocampista pacense mantiene buenos amigos como Pajuelo, Curro, Javi Sánchez o Tapia a quienes desea saludar, aunque no pueda jugar. «En los derbis solemos ir todo el equipo, aunque yo iría por mi cuenta como he ido a otros campos y más siendo Villanueva. Quiero estar cerca del equipo porque nos jugamos muchísimo». José Ángel conoce muy bien las dificultades y la exigencia que van a tener ante el equipo serón. «Nos vamos a encontrar un Villanovense muy competitivo. Defensivamente son los más fuertes del grupo. La afición vive los derbis de forma muy especial y los jugadores se transforman. Es difícil puntuar allí», expone al tiempo que se muestra convencido de poder contrarrestar en un choque decisivo ante un rival directo. «Nosotros tenemos armas suficientes para sacar algo positivo de allí», apunta.

José Ángel considera que el club ha cambiado con respecto a sus dos años en el Villanovense. «Es un club en constante evolución. Ha ido creciendo en este tiempo. El enfrentamiento de Copa ante el Barcelona le dio un plus económico importante y le sirvió para invertir en jugadores y mejorar las instalaciones».

José Ángel encuentra cierta similitud en este Badajoz con su etapa en el Villanovense. «El año que jugamos el playoff éramos un equipo muy humilde con la base del ascenso de doce o trece futbolistas. Conseguimos la unidad del vestuario con gente humilde y trabajadora. No es fácil lo que hicimos con ese presupuesto. Nosotros estamos demostrando en el Badajoz cosas parecidas».

Unas molestias en el abductor coincidieron con la llegada de Javi Pérez y precipitó la titularidad del cordobés. José Ángel espera ahora su oportunidad para volver al once. «La competencia es buena para el equipo. Ahora ya estoy en condiciones y voy a seguir trabajando para ponérselo difícil al míster. Estoy contento que Javi haya apostado por nuestro proyecto. El objetivo es la permanencia y la vamos a luchar al cien por cien».