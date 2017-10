SEGUNDA B Jesús Rubio ya está de vuelta recuperado de su lesión en el gemelo Jesús Rubio, durante el partido de pretemporada ante el Rayo Vallecano. :: Alberto Lorite El futbolista placentino podría volver a jugar ante Las Palmas Atlético tras un mes en el dique seco RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Sábado, 14 octubre 2017, 10:06

Jesús Rubio está de vuelta. El jugador placentino del Extremadura ya ha superado su lesión -rotura de fibras en el gemelo- y está a disposición del técnico Agustín Izquierdo para el partido de mañana ante Las Palmas Atlético. «Estoy bien, ya recuperado. He empezado a entrenar esta semana y ya con ganas de que llegue el domingo para ver si puedo entrar y ayudar al equipo», señala un ilusionado Jesús Rubio.

El mediapunta extremeño estaba siendo de los mejores de su equipo en el inicio del campeonato, hasta que se tuvo que retirar lesionado en el encuentro ante La Balona en La Línea de la Concepción. Desde ese 10 de septiembre hasta hoy ha pasado más de un mes, pero el camino y la recuperación para Jesús Rubio no han sido fáciles. «Las cosas vienen así y hay que cogerlas de la mejor manera posible. Ha sido bastante largo para mí, porque creo que nunca he estado un mes lesionado».

Esta grandísima noticia para los azulgranas contrasta con las dos bajas que tendrá el equipo de Izquierdo en el partido ante los canarios. El central Borja García se perderá el encuentro por acumulación de tarjetas amarillas; y Airam Benito sigue con la recuperación de su lesión, por lo que ambos no podrán estar disponibles para el partido en el Francisco de la Hera.

Por lo tanto, Agustín Izquierdo tendrá que realizar varios cambios para cuadrar el equipo que partirá de inicio ante el filial de Las Palmas. Aunque no es la mejor situación para el técnico, a Izquierdo no le preocupa demasiado porque cree que la plantilla es amplia y hay varias opciones para cubrir las bajas: «Tenemos una plantilla lo suficientemente competitiva para probar varias cosas en el partido», manifiesta Agustín Izquierdo.

Así, las dudas son si Aitor entrará en el centro de la zaga y Álex Díez en el lateral derecho, o si Kike Echávarri ocupará el lugar de Borja García como central. Otra de las incógnitas en el equipo azulgrana es si jugará con un solo punta como en Huelva o si Izquierdo volverá a apostar por dos delanteros con Willy y Airam Cabrera en punta de ataque.

Además, el central Nico Delmonte, que la pasada temporada militó en las filas del Marbella, está entrenando a las órdenes de Agustín Izquierdo. El futbolista argentino fue uno de los objetivos del Extremadura en el mercado veraniego, pero su pase a la entidad almendralejense no se pudo completar. Pese a que está entrenando con los azulgranas, Delmonte no tiene ficha, por lo que no puede jugar aún con la elástica del Extremadura, y habrá que esperar si el club le hace ficha en el mercado invernal para que pueda jugar.