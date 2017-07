SEGUNDA B Jesús Rubio: «La opción del Extremadura era la mejor» Jesús Rubio, de azulgrana. :: r. p. El nuevo futbolista azulgrana acepta el reto de luchar por los puestos altos de la clasificación RAÚL PEÑA almendralejo. Jueves, 6 julio 2017, 09:09

Es el fichaje azulgrana que hasta ahora ha levantado más expectación, tanto por lo que puede aportar al Extremadura como por cómo ha sido su llegada. A Jesús Rubio le restaba un año de contrato en el Villanovense, pero decidió cambiar de aires, una decisión que el jugador cree que beneficia a todas las partes. A partir de ahí, Rubio llega a la entidad almendralejense con la ilusión y las ganas del primer día y con la confianza de poder conseguir los objetivos marcados por la entidad azulgrana: «Empieza una nueva etapa y el objetivo del club es estar ahí arriba».

El futbolista placentino no se achanta y asume el reto de guiar al Extremadura. «Al futbolista le gusta sentirse valorado, tener una presión por rendir bien y demostrar lo que he podido demostrar en años anteriores, y eso a mí me gusta».

Jesús Rubio es consciente de que se está formando una gran plantilla, pero considera fundamental ser un bloque con el fin de conseguir los objetivos: «Los nombres no ganan partidos, el que tiene que ganar partidos es el equipo entero y hacer un buen grupo humano porque se verá reflejado en el terreno de juego».

Salida del Villanovense

El nuevo atacante azulgrana admite que su salida del Villanovense puede haber molestado, pero reitera que cree que el acuerdo es favorable para todas las partes implicadas: «La situación es que estoy aquí, se ha llegado a un acuerdo, imagino que favorable para todas las partes, y al final ellos pueden sentirse molestos porque no he querido cumplir o no se ha podido cumplir el siguiente año de contrato, pero estoy muy contento porque la vida de futbolista hay que aprovecharla».

«Era muy querido allí por la afición, imagino que seguiré siendo querido y que habrá otras personas que no compartan esta decisión. Son cosas que pasan en el fútbol y no hay que darle más vueltas», aclara Jesús Rubio, quien añade que su etapa en el club serón ha sido muy fructífera y emocionante. «Estoy muy agradecido al Villanovense, he estado muy bien y he disfrutado mucho, pero bueno, al final el futbolista tiene que decidirse y creo que la opción del Extremadura era la mejor», sentencia.