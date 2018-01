El central del Badajoz Jesús Muñoz se reencuentra con sus orígenes ante el Écija Jesús Muñoz ante otro de sus exequipos, el Betis B. :: CASIMIRO MORENO Recibe a sus paisanos en un partido especial, pero aparca sentimentalismos consciente de que «es el partido más importante del año para nosotros» J. P. BADAJOZ. Jueves, 11 enero 2018, 08:00

Comenzó a dar sus primeras patadas a un balón de niño con el Écija hasta que alcanzó la mayoría de edad y echó a volar al filial del Villarreal. Siendo juvenil, Jesús Muñoz llegó a debutar en el primer equipo, pero fuera de casa y no fue hasta esta temporada en la primera vuelta cuando jugó por primera vez en ese estadio donde tantas noches soñaba con saltar entre sus protagonistas. «Había jugado con el equipo juvenil, pero la primera vez que fui al San Pablo en Segunda B fue con el Badajoz», apunta. Con el sabor amargo de perder aquel partido que ganaba a diez minutos del final, este domingo le toca recibir a sus paisanos en el Nuevo Vivero con ganas de revancha. «Tengo unos cuantos amigos y conocidos como Juan Delgado, David Castro o Jonathan. Muchos de sus jugadores son de Écija. Cuando empiece el partido las amistades se dejan a un lado».

El Écija ha sido su cuna futbolística hasta cumplir los 18 años y ahora en Badajoz compagina entrenamientos y partidos con sus estudios universitarios en Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la UEx. «Es un partido especial porque siempre es bonito enfrentarse a un equipo de tu tierra», expone. Pero Jesús Francisco Muñoz Ruiz (Écija, 1991) aparca los sentimentalismos consciente de lo mucho que se juega el Badajoz en este encuentro. «Para nosotros es una final, el partido más importante del año», sostiene.

SU FICHA uNombre Jesús Francisco Muñoz Ruiz. uLugar y fecha de nacimiento Écija (Sevilla), 12 de julio de 1991. uDemarcación Central. uPartidos 18 (16 titular y 16 completos), 1.514 minutos. uGol 1 (Extremadura, 4-Badajoz, 1 (5-2)). uTrayectoria Categorías inferiores del Écija hasta primer equipo, Villarreal C, Murcia Imperial, Burgos, Betis B, CD Badajoz y Atlético Sanluqueño.

Y es que el frenazo ante la Balona devuelve al Badajoz a la zona de peligro. «Tenemos que intentar salir cuanto antes porque no es fácil jugar cada domingo en esa situación sabiendo que en todos los partidos te la juegas por estar abajo», asume. En ese sentido, Jesús Muñoz considera que la permanencia pasa por hacerse fuertes en el Nuevo Vivero. «Tenemos que dar un paso al frente como ya lo dimos tras el palo gordo del Extremadura. El equipo reaccionó bien ante el Betis y Lorca. En casa contamos con nuestra afición y hay que hacerlo valer».

Jesús Muñoz cree que el Badajoz merecía mejor suerte. «Hay equipo para no pasar apuros. Ojalá estuviéramos más arriba en la clasificación. Esta categoría está muy igualada, pero el equipo no va a dejar de luchar». El central sevillano cumple su segunda etapa en el Badajoz. «Estoy muy contento y me siento muy cómodo en la ciudad, con el vestuario y la afición. Siempre les estaré agradecido por el recibimiento que he tenido».

Jesús Muñoz comenzó de suplente, pero la lesión de Fran Morante en la primera jornada le abrió las puertas de una titularidad que ha mantenido para perderse sólo dos partidos, uno por sanción y otro por lesión. Pero el once cada vez está más caro con Rafa Navarro y la vuelta de Morante. «Este mes ya ha llegado el primer refuerzo y pueden llegar más. Mientras más competencia, mejor para el equipo».