SEGUNDA B Javi Rey toma el mando Javi Rey conduce el balón en el partido ante el Recre. :: J. V. ARNELAS «Tenemos que dejar al Badajoz en la categoría, se lo debemos a la afición», apunta el mediocentro gallego J. P. BADAJOZ. Miércoles, 7 febrero 2018, 08:58

Pertenece al club de los insustituibles para Juan Marrero junto a Ruano. Javi Rey se ha convertido en el gran jefe de operaciones del Badajoz. Sólo se ha perdido un partido en 24 jornadas por cumplir ciclo de tarjetas y de los 23 disputados únicamente en dos no completó los 90 minutos (en Écija fue cambiado en la segunda jornada en el 69 y frente a Las Palmas Atlético en la decimotercera a cuatro del final). Su figura ha ido creciendo de manera exponencial al mismo tiempo que el equipo pacense. «Intento trabajar al máximo en los entrenamientos y los partidos porque hay mucha competencia. Estoy muy contento por jugar», señala el gallego.

Javier Villar Rey (Combarro -Pontevedra-, 1991) se pone a los mandos del Badajoz para conducirlo hacia una permanencia que quiere sellar lo antes posible para no jugársela en la ruleta rusa de los últimos partidos. «Lo primordial es mantener la categoría cuanto antes. Tenemos que dejar al Badajoz en Segunda B, se lo debemos a la afición», expone. El medicentro blanquinegro avisa del peligro de la tremenda igualdad del grupo. «Se está demostrando que cualquiera puede ganar a cualquiera. Tenemos que apretar lo máximo porque con la igualdad que hay el final puede ser de infarto. Es difícil sacar los partidos de fuera de casa y necesitamos mantener la regularidad».

SU FICHA uNombre Javier Villar Rey. uLugar y fecha de nacimiento Combarro (Pontevedra), 20 de febrero de 1991. uDemarcación Mediocentro. uPartidos 23 (23 titular y 21 completos), 2.045 minutos. uGoles 2 (Lorca, 1-Badajoz, 3 (1-4) y Badajoz, 1-El Ejido, 0 (3-0)). uTrayectoria Categorías inferiores del Pontevedra hasta primer equipo (Segunda B), Valencia Mestalla (Segunda B), Lugo (Segunda B y Segunda), Celta B (Segunda B, debut con el Celta de Luis Enrique en la Copa del Rey ante el Athletic y tres convocatorias en Primera), Guijuelo (Segunda B), UD Logroñés (Segunda B).

Javi Rey se ha consolidado como uno de los ejes indiscutibles del equipo. Los continuos contratiempos han provocado un baile de parejas a su lado como Diakité, Sergio Martín, José Ángel y ahora con su tocayo Javi Pérez, mientras que el timonel gallego se ha mantenido inalterable en su puesto. «Estoy teniendo la suerte de que el míster está contando conmigo. He jugado con varios compañeros y siempre intento adaptarme a ellos. Javi Pérez ha demostrado ser un jugador de mucha calidad, que ofensivamente nos va a aportar muchas cosas y ese último pase que tan bien le va a venir al equipo», apunta.

A pesar del cambio de ciudad, Javi Rey no descuida sus estudios de INEF y trata de sacar las asignaturas a distancia. Con el Badajoz también trata de hacer los deberes lejos de casa. «Fuera nos faltaba competitividad. Los rivales nos hacían goles con muy poco y a nosotros nos costaba mucho. Hemos sido capaces de corregirlo. Ahora tenemos más seguridad atrás y arriba aprovechamos las ocasiones». Pero al equipo blanquinegro se le resiste el gol en sus últimos desplazamientos. «No sé si es suerte o no, pero en muchos partidos hemos tenido más ocasiones que el rival y no han entrado», sostiene el de Combarro. En el Nuevo Vivero el Badajoz presenta otra cara. «En casa el equipo se transforma. Con el empuje de la afición es más fácil. Y aunque hemos hecho buenos marcadores, en algunos partidos podíamos haber terminado con más goles», subraya.

Javi Rey espera dar el triunfo el sábado ante UCAM Murcia para que la afición se entregue después al Carnaval con más alegría. «Es un buen día y con un buen ambiente de carnvales para brindarle los tres puntos a la afición que nos acerque la salvación».