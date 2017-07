SEGUNDA B Jairo: «Debemos tener los objetivos más ambiciosos» Jairo Izquierdo posa en el Marbella Football Center. :: R. P. El extremo está siendo una de las sensaciones de la pretemporada del Extremadura, aunque él cree que le queda mucho para su mejor momento RAÚL PEÑA MARBELLA. Sábado, 22 julio 2017, 09:42

Está siendo uno de los jugadores más destacados de la pretemporada en el Extremadura. Muy rápido, habilidoso, con buen uno contra uno y, sobre todo, muy vertical. Jairo Izquierdo está causando sensación entre la afición azulgrana. No sólo ataca, sino que también defiende, manda, juega y hace jugar. En el primer test de la pretemporada ante el CD Rincón fue uno de los mejores, pese a que el jugador canario admite que en este momento de la temporada las piernas pesan, y la cabeza procesa el fútbol antes que el cuerpo.

Esta fatiga acumulada es necesaria para estar a un buen nivel al primer partido del año, y eso Jairo Izquierdo lo sabe: «Lo importante es aumentar el ritmo a nivel físico, ir cogiendo sensaciones con el balón y poco más. Hay que ir aguantando cada partido más minutos y llegar a tope para el comienzo de la temporada».

Pese a que sea un mal necesario para el equipo, Jairo no esconde que la pretemporada en el Marbella Football Center está siendo complicada, con mucha carga física. «Ha sido una semana bastante dura, con dobles sesiones que te cansan las piernas, pero es lo que busca el cuerpo técnico, llegar con esa fatiga a los partidos para ir cogiendo nivel físico, que a estas alturas es lo más importante. En los partidos no puedes hacer lo que quieres hacer porque no estás al nivel técnico en el que te gustaría estar».

«En los partidos de pretemporada no puedes hacer lo que quieres porque no estás al nivel técnico en el que te gustaría estar» «Sabas nos ha pedido que no estemos tensos a la hora de tener la pelota y que no tengamos presión a la hora de jugarla»

Una de las cuestiones en la que Juan Sabas está haciendo más hincapié es en la unión del vestuario. Es esencial que, tras tantas incorporaciones en verano, el equipo se cohesione y se entienda cuanto antes: «Desde que llegamos el primer día empezamos a conocernos todos y esta semana ha sido buena para conocernos mejor, hablar con todos... Ya nos conocemos, sabemos todos nuestras virtudes y nuestros defectos, así que muy bien», apunta el futbolista canario.

Objetivos ambiciosos

El club no esconde que el equipo está hecho para estar arriba, y los jugadores también son conscientes del reto que se le plantea esta temporada en el Extremadura. Por ello, Jairo admite que hay que pensar sólo en la primera jornada, pero que en la mente de todo está hacer una buena campaña: «Los jugadores debemos tener los objetivos más ambiciosos. Es cierto que no ha empezado la temporada y es pronto, por lo que obviamente sólo pensamos en los tres primeros puntos».

Juan Sabas ya les ha pedido a los atacantes que sean creativos y que jueguen con libertad en campo contrario. A Jairo esta situación le viene de perlas, porque cree que puede aportar mucho trabajo y llegadas al área cuando juegue: «Lo principal que nos ha pedido Sabas es que estemos sueltos, que tengamos libertad arriba, que no estemos tensos a la hora de tener la pelota y que no tengamos presión a la hora de jugarla. A partir de ahora creo que habrá otras exigencias más físicas en cuanto a bajar a defender, pero de momento bien porque nos está dando libertad para movernos arriba».

El canario tiene hoy una nueva oportunidad para seguir buscando la forma física óptima, sumar minutos para ir conociendo mejor a los compañeros y los automatismos del equipo y, por qué no, poder conseguir la segunda victoria de la temporada para ir creciendo también como conjunto y ganar en optimismo de cara a la parte final de la pretemporada y el comienzo de la bueno, de una campaña que se antoja especial para el club azulgrana. «El equipo afronta el partido ante el Rayo como una preparación más. Hay que dar el mejor nivel tanto a nivel físico como a nivel técnico, que es lo importante, e intentar complicarle el partido al Rayo y si se puede ganar, pues ganar que siempre está bien», sentencia Jairo Izquierdo, una de las sensaciones de la pretemporada.