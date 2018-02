Jacobo: «Esta vez me ha tocado a mí, la próxima será otro» Jacobo, celebrando el gol junto a varios compañeros. :: e. d. Su gol en el minuto 95 lo convirtió en el héroe del triunfo ante el Cartagena y ahora espera que sirva para motivarse para el próximo partido ESTRELLA DOMEQUE Martes, 6 febrero 2018, 08:37

Pocos serán los goles que se recuerden esta temporada en el villanovense, porque al menos de momento está siendo una de las escuadras menos goleadoras. Pero sin duda, cuando los aficionados vuelvan la vista atrás, el de Jacobo ayer ante el Cartagena ocupará un lugar especial en ese baúl de los recuerdos.

En la última jugada del partido, el jugador madrileño ponía patas arriba el municipal villanovense con un tanto que suponía además su estreno goleador con la elástica verde. «Fue un momento de euforia total, porque además no estaba al tanto de cuántos minutos habían añadido, entonces veía el minuto 90 y que todo el mundo estaba saltando, fue muy emocionante», cuenta el protagonista, que reconoce que el vestuario sigue aún emocionado.

No era un partido cualquiera, pues delante estaba el líder del grupo, el Cartagena. «Hay que darse cuenta de quiénes eran ellos y la posición en la que vienen, son tres buenos puntos porque nos da un poco de respiro y un plus de energía para afrontar los partidos que llegan ahora».

Pero no sólo tenían que superar a los albinegros, también sus propios fantasmas, después de dos meses sin ganar. «El equipo ha estado jugando bien, el problema es lo que llevamos hablando toda la temporada, que es la poca efectividad de cara a gol», afirma Jacobo, «nosotros estábamos tranquilos, entre comillas, porque sabíamos que al final tenía que entrar el balón, porque estamos haciendo buenos partidos y era muy mala suerte. Quieras o no, aunque hayan sido dos meses largos, el equipo está tranquilo y sabemos que tarde o temprano van a llegar los goles y vamos a ganar partidos».

La suerte se resistió hasta el último minuto y ahora no quieren que se vuelva a escapar. «Es una victoria contra el líder, que nos motiva para el partido del Real Murcia esta semana, un campo complicado, pero nos hace ver que podemos ganar a cualquier equipo. Vamos con ganas e ilusión, centrados en conseguir los tres puntos e intentar subir lo más arriba posible».

El que fuera canterano del Real Madrid aprovechó muy bien sus minutos sobre el césped después de empezar el partido en el banquillo, pero rehúye del cartel de 'salvador'. «Todos tenemos que aprovechar los minutos, esta vez me ha tocado a mí, al lograr el gol en el último minuto parece que soy el salvador, pero no es así, hoy he sido yo y la semana que viene será otro. Lo importante es conseguir los tres puntos, que el equipo vaya para arriba».

Precisamente, sobre esa competencia valora la llegada de Álvaro González, «un jugador que sabe lo que es estar aquí, se ha adaptado muy rápido y es un jugadorazo, sólo hay que verle en los entrenamientos. Es competencia sana, nos va a hacer a todos mejores».