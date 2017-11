SEGUNDA B Jacobo: «Es difícil entrar en el once, todos están a buen nivel» Jacobo intenta zafarse de un jugador del Recre. :: e. d. El jugador madrileño del Villanovense disfrutó ante el Recre de su primer partido como titular y rindió a buen nivel en la banda derecha ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Viernes, 3 noviembre 2017, 08:06

El fondo de armario del Villanovense no desaprovechó la oportunidad ante el Recreativo de Huelva y tanto Kamal como Jacobo, principales novedades en el once, completaron una gran actuación que pone las cosas muy 'difíciles' a Iván Ania. También Espín, que ocupó el lugar del lesionado Javi Sánchez, rindió a buen nivel. «Mejor para el entrenador que pueda escoger, no le puedo poner ningún pero a nadie, estuvieron todos a muy buen nivel», comentaba el técnico asturiano tras la victoria.

El primer partido como titular de Jacobo le hizo llegar a la sala de prensa con una sonrisa de oreja a oreja, no solo por sus 64 minutos sobre el campo, sino también por los tres puntos. «Veníamos toda la semana pensando en que teníamos que sacar los tres puntos, el equipo ha competido bien, fallamos oportunidades y su portero estuvo increíble».

Eso en lo colectivo, en lo individual, máxima satisfacción. «Tenía muchas ganas de jugar, estaba entrenando bien y creo que se lo estaba poniendo difícil al entrenador», decía el joven madrileño, «son minutos que voy a ir cogiendo y espero que la próxima jornada siga igual, aunque los que están jugando están a buen nivel y es muy difícil entrar en el once, al final hay que intentar aprovechar esos minutos».

Tal era su deseo por estrenar titularidad, con el 7 a la espalda, que al excanterano del Real Madrid los nervios le pasaron a las piernas. «Ha habido algún momento en los que no sé si por la presión o la ansiedad no me respondían como quería», reconocía.

Con 20 años, para Jacobo es la primera experiencia fuera del grupo madrileño de la categoría de bronce, donde ha jugado en el Rayo Majadahonda. Y en solo 12 jornadas empieza a notar algunas diferencias. «Se está viendo que el grupo está muy junto, aunque esta semana hay algo más de margen, en la liga madrileña podía haber algún equipo contra el que podría parecer a priori más fácil sacar puntos, pero en esta liga vayas al campo que vayas es complicado y eso se ve en la clasificación».

No obstante, la distancia entre el cuarteto de arriba y el Villanovense es de solo de cinco puntos. «Estamos en buena posición, necesitamos materializar más, creo que es lo único que falta porque ya se va viendo que los jugadores vamos teniendo confianza y conociéndonos más».