Izquierdo: «El Recre es uno de los candidatos a estar entre los cuatro primeros»

El Extremadura tiene mañana ante el Recreativo de Huelva una nueva oportunidad fuera de casa para conseguir la primera victoria lejos del Francisco de la Hera. La tarea no resultará fácil, pues el conjunto almendralejense visita a uno de sus rivales en la parte alta de la clasificación. Pese a no comenzar con buen pie la competición, los onubenses se han reforzado para colarse entre los cuatro primeros, y el técnico del Extremadura, Agustín Izquierdo, es consciente de la dificultad que entrañará el partido: «Si el Recre no es un rival por estar arriba, no sé quién va a estar. Si ves la plantilla y la afición que tiene, el Recre es uno de los candidatos a estar entre los cuatro primeros».

Agustín Izquierdo cree que sus jugadores deben dar lo mejor de sí en uno de esos encuentros que a todo futbolista le gusta jugar. «Es uno de esos partidos que tiene todos los condicionantes para ser un gran espectáculo», señala el técnico.

Bajas y dudas

Para el encuentro en el Nuevo Colombino, el entrenador azulgrana tendrá varias bajas seguras y alguna duda a la hora de confeccionar la convocatoria. Jesús Rubio y Airam Benito siguen de baja y recuperándose de sus lesiones; mientras que a ellos se suma la baja de Filip Jankovic, que en el calentamiento del partido ante el Granada B notó náuseas y ayer no entrenó con el resto de sus compañeros. Además, el delantero canario Airam Cabrera es duda -ya fue baja ante el filial granadino-, aunque el ariete sí entrenó en la penúltima sesión de la semana antes del enfrentamiento ante el Recreativo de Huelva.