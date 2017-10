Iván Ania: «Me preocupa que nos venimos atrás cuando vamos ganando»

Semana de autocrítica en el Villanovense tras el empate cosechado en el Nuevo Vivero que suponía la cuarta jornada sin perder, pero la tercera sin lograr la victoria. «Personalmente dando vueltas todo un poco, hay cosas que están costando y que tenemos que mejorar, por tanto, una semana de darle muchas vueltas a la cabeza», explicaba Iván Ania en la previa del partido ante el Betis B.

Las tablas frente al Badajoz fueron dolorosas, en caliente, pero justas, ya en frío. La justicia llega, según Ania, por el detalle de no hacer el 0-2, pero también porque su equipo no supo cerrar el partido. «Me preocupa que cuando vamos delante en el marcador nos venimos atrás y que a veces metes cambios con gente con chispa que nos den ese plus que necesita el equipo», apunta el técnico asturiano, que parece pedir así algo más de exigencia y revoluciones a los jugadores que salen desde el banquillo.

Esa autocrítica semanal quiere que se convierta en una mejora para lograr una victoria que se resiste en los tres últimos partidos, que se han saldado con empates. «Cuando hagamos las cosas que no estamos consiguiendo vamos a subir el nivel». Y para buscar solución habrá que mirar al cronómetro, pues según Ania, pese a que cree que la línea del equipo está siendo buena, hay minutos del partido que considera mejorables para su equipo.

«La dinámica es positiva, llevamos cuatro semanas seguidas puntuando, pero necesitamos ganar cuanto antes para meternos arriba lo antes posible», concluye, aunque advierte que el triunfo no es algo que les obsesione de cara al partido del domingo ante el filial bético.