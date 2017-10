Iván Ania: «Necesitamos que los delanteros hagan gol» Iván Ania delante de Allyson, Pedro Beda y otros jugadores. :: e. d. El técnico villanovense no descarta cambiar el sistema para jugar con dos delanteros como ante la Balona ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Martes, 24 octubre 2017, 08:50

Los números no engañan. Los delanteros del Villanovense deben calibrar el punto de mira. Ya es casi un expediente X y nadie se explica que transcurridas las diez primeras jornadas del campeonato ninguno de los goles del conjunto serón lleve la firma del '9'.

La situación empieza a ser preocupante. Allyson y Pedro Beda no se han estrenado aún y su falta de gol fue uno de los temas de conversación tras el partido ante la Balompédica Linense, en el que el único gol llegó de las botas de Luis Madrigal en propia puerta.

«Si los meten los demás me da igual, pero necesitan meter ya», respondía Iván Ania a los periodistas, «si no los meten ellos, pero los meten los extremos, al final valen lo mismo, pero necesitamos que hagan gol, sobre todo para que ellos puedan jugar más tranquilos».

Ante el equipo de Julio Cobos, el Villanovense terminó jugando con la dupla brasileña en ataque, un 4-4-2 que mejoró la presencia ofensiva del Villanovense y en el que Pedro Beda encontró a Allyson como aliado. Sin embargo, Ania siempre ha salido de inicio con un único punta repartiendo los minutos entre ambos delanteros. Si bien, la lesión de Allyson había impedido probar alternativas. «Miraba al banquillo y no tenía un delantero natural», lamentaba Ania.

Pero con el cambio del equipo tras la entrada de Allyson, el técnico asturiano no descarta repetir un sistema que reconoce que ya utilizó cuando entrenaba al Oviedo B. «Cuando juegas con un 4-4-2 tienes más presencia en ataque, con los dos extremos y los dos delanteros. El problema puede venir si uno de los dos delanteros no viene a hacer la mediapunta defensiva, porque obligas a saltar a un mediocentro y te pueden ganar espacios entre líneas».

También el propio Pedro Beda confesaba sentirse bien jugando con alguien al lado. «Muchas veces me quedo muy solo arriba y Allyson allí me ayuda mucho y siempre tengo a alguien con quien puedo jugar, me siento cómo en esta posición», respondía el brasileño, mientras que sobre su falta de gol señalaba que «como delantero tengo que meter goles, pero si no marco y el equipo gana estoy contento».