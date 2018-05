Iván Ania: «Teníamos fe pero el Marbella fue superior en cuanto a juego» El entrenador del Villanovense manifestó que «el año es muy bueno, hay que dar las gracias a los jugadores, cumplimos el objetivo a muchas jornadas del final» Domingo, 13 mayo 2018, 22:26

El entrenador del Villanovense manifestó tras el encuentro disputado en Marbella: «Valoración negativa porque no hemos conseguido puntuar, nuestra intención era ganar y que fallaran Extremadura y Melilla que aunque hubiéramos ganado no nos hubiera servido de nada porque han ganado. Teníamos fe pero el Marbella fue superior en cuanto a juego, tuvo más ocasiones que nosotros. En la primera parte por dentro estábamos sufriendo porque nos hacían superioridad, abrían mucho los centrales, se descolgaba Narváez a la espalda de Pajuelo. En el descanso intenté subsanar eso pero claro con la expulsión te quedas con uno menos y le da la iniciativa al rival, a un equipo que le gusta llevarla, que está cómodo con el balón. No pasamos excesivos apuros en cuanto a ocasiones porque había la sensación de que llevaban mucho peligro pero no lo concretaban en ocasiones claras y nos hicieron gol en un centro lateral que es falta a Espín, es buen gol pero creo que el gol es falta y no debería haber subido al marcador«.

Sobre si habían bajado el nivel en la segunda parte al saber que no tenían opciones de clasificarse dijo: «Los jugadores no sabían que los rivales ganaban, yo sí lo sabía, lo he mirado al descanso pero no queríamos saber los resultados, queríamos hacer nuestro partido, intentar ganar y si podía darse la circunstancia de que esa victoria supone meternos en playoff pues bien. Pero creo que no estamos ni en Copa por los resultados que se han dado. El año es muy bueno, hay que dar las gracias a los jugadores, cumplimos el objetivo a muchas jornadas del final. Al final bajas el ritmo porque te quedas con un jugador menos ante un equipo que maneja muy bien el balón, es difícil, te mete en tu área y tiene el control del partido. La única posibilidad de marcar habría sido a balón parado a contragolpe. Tuvimos un par de tiros de Jacobo pero no fuimos capaces de concretar. Cerramos una gran temporada».

Sobre la temporada realizada por su equipo comentó: «Sabíamos que teníamos que puntuar para entrar en Copa, estas derrotas en los últimos dos partidos te sacan de la Copa. Mirábamos el objetivo del playoff sabiendo que peleando por él podría venir de rebote la Copa. Al final te quedas sin uno y sin otro. Es una decepción desde ese punto de vista».

Se le preguntó también por la actuación arbitral: «Solo hablé de los árbitros una vez en la temporada. Para mí ha estado mal, no fue imparcial, todos los balones que había disputa o duelo casi siempre eran para el lado contrario, que pite para los dos igual. Es normal que haya contacto y fricción porque el Marbella se juega el campeonato y nosotros la clasificación y la Copa. No me gustó nada, para mí estuvo fatal.

Por último también habló de su futuro: «Esta semana se decidirá el futuro, lo dije en rueda de prensa previa al partido. Si fuera con el corazón está claro que hubiese firmado ya porque me he sentido muy querido y respaldado desde el principio pero tenemos que pensar en frío. Esta semana se decidirá porque ya acabó la liga y tenemos que decidir qué va a pasar».