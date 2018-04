«En la India son aún más estrictos que en España con las apuestas»

Última parada, la India, ¿próxima estación? Aún por determinar. El mapa vital de Edu Moya (Monesterio, 3 de enero de 1981) le depara una escala en Extremadura, junto a su familia. Pese al impasse, su mente bulle ávida de nuevos proyectos. Inquieto, emprendedor, comprometido con su tierra y el fútbol base, el todavía jugador del Delhi Dynamos FC deshoja la margarita. Con un físico envidiable a los 37 años, tiene aún cuerda para rato en el verde aunque no descarta colgar las botas si prospera alguno de sus propósitos fuera de los terrenos de juego.

-¿Cuál es el siguiente paso de Edu Moya?

-Tengo contrato hasta el 31 de mayo con el Delhi Dynamos FC. Tenía la idea de ayudar en lo que queda de temporada a algún equipo de Extremadura, pero no puede ser, así que seguiré entrenando. No obstante, me sigo moviendo en otras parcelas del deporte.

«En la India percibes la pobreza constantemente, ves a la gente durmiendo en cartones en la calle»

-¿Qué tal ha sido la temporada en la India?

-Con mucha ilusión, pero muy sacrificada. Tuve la oportunidad de irme con un gran entrenador como Miguel Ángel Portugal, aprendiendo su metodología. Pero al llegar allí no es tan sencillo como en España. El día a día es duro, porque el trayecto en autobús es de 14 kilómetros para ir a entrenar y se tarda una hora y media. Es una ciudad muy complicada en cuanto al tráfico, muy caótica. Además está el problema de la polución, es como si hubiera una niebla densa.

-¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de allí?

-Es un país que quiere crecer pero también hay mucho desconocimiento. Han creado una liga al estilo MLS de EE UU, en la que no hay ascensos ni descensos. El campeón tiene la opción de ir a la Champions de Asia, pero es lo único positivo. Por lo demás, da igual en qué puesto quedes. Yo soy competitivo y no quiero perder ni a las canicas pero, para gente con inexperiencia, este formato no favorece a generar una motivación. Los inversores deberían apostar por la base, con un proyecto a medio-largo plazo, con instalaciones en las que formar a los jugadores y que crezcan con una metodología.

-La adaptación debió ser complicada...

-No ha sido sencillo. Mentalmente he estado fuerte, pero a compañeros les ha afectado la situación y les ha cambiado el carácter. La rutina era muy parecida cada día y sin alternativas al fútbol. Sin ese espacio personal aparece la ansiedad. No tienes margen para disfrutar como en España, que entrenas, te tratan si hay una lesión y te vas con la familia o a tomar algo. Con la polución y todo tan sucio no te apetece salir a la calle. El centro comercial estaba a 50 minutos, pero era agobiante hacer ese trayecto en taxi. Y así siete meses en un hotel viendo las mismas caras. En todo caso, es una experiencia única, si tuviera que volver lo haría, porque saboreo cada momento que me queda de carrera.

«Luis Aragonés me dijo en un partido contra el Barça que había sido el mejor»

-¿Se palpa en el día a día la pobreza?

-Sí, muchísimo. Cuando sales con el autobús se percibe constantemente; ves a la gente tirada en la calle, durmiendo en cartones, en las aceras con chozas de paja. A pesar de ello, los niños allí no te transmiten infelicidad. Disfrutan a su manera. Tienen una sonrisa jugando con dos piedras y echando agua.

-En poco tiempo se convirtió en uno de los integrantes de la plantilla más queridos en el vestuario.

-Por ser español te admiran mucho. Era el mayor del equipo, el capitán, por así decirlo, y estaba para transmitir valores y enseñanzas. Les explicaba cómo haría las cosas en el campo y ellos valoran mucho ese trato diario, siempre con respeto y dando el callo en los entrenamientos.

-¿Hay mucha corrupción en el fútbol de la India?

-Está muy controlado, sobre todo el tema de las apuestas. Hay muchas medidas de seguridad. Llegas a los estadios y no puedes usar el teléfono ni ningún aparato que tenga acceso a wifi. Son más estrictos que en España en ese sentido.

-¿En qué dirección van sus propósitos fuera de los terrenos de juego?

-Mi ilusión es crear un gran proyecto sobre el fútbol en Extremadura en cuanto a la formación, para que los jugadores de aquí tengan opciones reales profesionales. La mayoría de los equipos extremeños están gestionados por empresas de fuera, pero lo bonito sería que los lleven personas de la tierra y asesorados con expertos en fútbol. Que tengamos referentes nosotros.

-¿Qué falta para que eso pueda darse en Extremadura?

-Asociarse con gente de fútbol, que volquemos nuestra experiencia en nuestra región. Hay que aprovechar a los profesionales que llevamos mucho tiempo fuera y hacer un buen gremio mirando por el bien de nuestros jugadores, creando valores, levantarlos y no pensar en el negocio propiamente dicho. Vivo de esto pero lo principal es la devoción por la formación. Me daría pena tener que abrirme puertas fuera en sitios en los que he estado. Hay ciudades en las que se valoran mucho esos códigos, pero me gustaría poder contribuir aquí.

-¿Ha llegado el momento de colgar las botas o aún se ve con ganas de continuar?

-Todo puede pasar, tengo 37 años, físicamente estoy bien, he competido en una liga con buenos futbolistas como Emaná, Corominas, Miku; es muy intensa y profesional. Si saliesen ofertas podría continuar, pero si tengo la opción de gestionar el futuro de nuestra tierra de otra manera no tendría inconveniente en empezar una nueva etapa en Extremadura. Tengo muchas ganas de poder aportar.

-¿Existe la posibilidad de quedarse otro año en la India?

-No te puedo decir. Hasta finales de abril no empiezan a gestionar la plantilla del año siguiente. Hasta que no firman a un entrenador no hacen los fichajes de extranjeros. Carecen de una dirección deportiva y es el técnico el que trae a los futbolistas de su confianza. A los jugadores indios se les elige en un draft según el presupuesto de cada club. Es prematuro saberlo, pero he hablado con representantes de allí y de varios equipos; también hay opciones en otros continentes, por ejemplo en Sudamérica. Pero me gustan tanto o más esos otros proyectos de los que te he hablado.

-Y sentarse en un banquillo, ¿le motiva?

-Sí, es otra de las vías que contemplo. Me encantaría llevar mis principios y valores a pie de campo. Pero quiero que donde vaya me dejen trabajar, si no creen en mis ideas, no estoy para perder el tiempo.

-¿Cómo recuerda su época en Bolivia?

-Fue una etapa muy bonita, en una cultura diferente, jugando a 4.000 metros de altura. No tiene nada que ver jugar sin oxígeno, la asfixia que entra, lo mucho que tienes que prepararte. Ese año llegamos a semifinales de la Copa Libertadores, jugamos en Maracaná, empatamos allí. Fue histórico para Bolívar. Me hacía sentir muy orgulloso ver a tanta gente feliz por lo que hicimos. Eliminamos a equipos que nos miraban sin humildad. Hay gente en redes sociales que después de cuatro años aún me sigue escribiendo.

-Y también estuvo en Noruega, experiencias de mucho contraste.

-Son muy diferentes, pero Noruega es el país perfecto para vivir el día a día. En cuanto a civismo y moralidad es inmejorable.

-Tuvo el honor de coincidir con Luis Aragonés...

-No era consciente de su importancia y el carisma que tenía cuando llegué al Mallorca. La gente que llevaba tiempo en el fútbol me lo decía y luego me di cuenta de cómo era capaz de gestionar una plantilla solo por quien era. Transmitía mucho respeto al entrar en el vestuario. Soy un afortunado por haber tenido charlas con él. Cuando jugué contra el Barça salí de lateral izquierdo en el minuto 10 y, en el aeropuerto, cuando volvíamos, me cogió y me comentó que estaba contento porque había sido el mejor del partido. También me llamó cuando acababa mi contrato y me dijo: 'Yo querría que te quedaras, pero no depende ya de mí, porque me voy a la selección'. Fue una pena, porque podría haber estado allí más tiempo con él.

-Otros entrenadores que le hayan marcado?

-Josu Ortuondo, de Marcelino aprendí mucho, Eusebio, Sergi Barjuán, Pepe Murcia... de cada uno saqué algo importante.