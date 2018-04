SEGUNDA B La impotencia mete al Mérida en un lío Nuevo partido plano de un equipo que no encontró la forma de devolver el temprano golpe local JAVI LAIRADO Domingo, 8 abril 2018, 21:35

Once meses después, volvió el Mérida al Municipal de Santo Domingo. Allí quedaron prácticamente enterradas, en la penúltima jornada del curso pasado, las opciones de pisar eliminatorias de ascenso en un empate a cero tan justo como escaso. Tan sólo Paco Aguza repetía en el once romano con respecto a aquel que se retiraba cabizbajo a los vestuarios. Ese once aparecía con la misma necesidad de entonces: ganar, aunque fuera por un objetivo radicalmente distinto. Y el Mérida se fue con semejante cabeza baja a unos meses atrás. Preocupado, mucho, con lo que se avecina en el tramo final. Las sensaciones, especialmente a domicilio, son crudas.

1 Ejido Cristian; Emilio Cubo, Fermín, Lolo González, Javi Hernández (Mango, 73´); Carralero (David Fernández, 84´), Gabri, Rodri, Alfonso; Antonio Pino (Echu, 75´), Samu Corral 0 Mérida Lázaro; Iván Pérez (Golobart, 80´), Pina, Aguza, Cruz; De Dios, Checa (Javi Gómez, 69´); Kiu, Germán, Santi Villa; Aguilar (Esparza, 59´) GOLES 1-0 Carralero (Min. 12) ÁRBITRO Sánchez López (Colegio Valenciano). Mostró cartulinas amarillas a Javi Hernández, Antonio Pino y Samu Corral por parte del Ejido; y Germán, Pina, Aguza, Iván Pérez, Felipe Ramos y Santi Villa por parte del Mérida. INCIDENCIAS Estadio Municipal de Santo Domingo, alrededor de 1100 espectadores

Lo primero que hay que reseñar es el fortísimo viento que azotó todo el partido, y que hacía realmente complicado mantener una posesión de calidad. En la primera mitad fue el Mérida el que dispuso del aire a favor. Quizá espoleado por ello, arrancó bien el choque y dispuso de una clara ocasión en forma de remate de cabeza de Kiu en el segundo palo, que termino en lanzamiento de esquina tras estrellarse en la espalda de un rival. Poco después, un disparo directo desde la esquina de Santi Villa de estrelló en el larguero de la meta de Cristian. Pero antes del primer cuarto de hora, el Ejido ya se había adelantado. Le hizo falta un único acercamiento: transición ofensiva, veloz, decidida, certera, y Carralero, en el uno contra uno ante Lázaro, no falla.

El Mérida acusó el golpe. Los locales vivieron cómodos los siguientes minutos. Sólo un remate de Julio De Dios tras un rechace puso en peligro el resultado. Al cuadro romano le costa horrores crear juego, combinar por dentro. Siempre un punto por debajo de lo que parecía exigir el partido, la circulación se volvía lenta y espesa. No se atisbaba el cómo llegar. Traspasar las líneas locales era poco menos que una utopía. Por su parte, cada salida del Ejido llevaba inquietud. Buscaban rápidamente la velocidad por fuera y sus dos puntas cargaban el área con potencia. Pasó la primera mitad con poco que contar. El Ejido jugaba con el tiempo y la ventaja. Esperaba su momento, no sufría y le favorecía el paso de los minutos. La responsabilidad con pelota era romana, y ella le quemaba en los pies. Y la sensación de que se estaba metiendo un lío se hacía notar en cada paso.

«Creo que hemos merecido más» Mehdi Nafti valoró la derrota como «dura, creo que hemos merecido más. En el primer tiempo, sabiendo que era el principal peligro del rival, tuvieron una contra y la metieron. Nunca hemos dejado de intentarlo. Las sensaciones en cuanto a trabajo y actitud han sido positivas, pero nos vamos cabizbajos». Reconoció que «los chicos han entendido bien el mensaje, pero los últimos metros siempre nos pasan factura». Sobre la posición del equipo «si miras la clasificación sin ver el partido, los nervios pueden pasar factura, pero las sensaciones son buenas». El míster local, Alberto González vio el choque «muy competido, de mucha intensidad desde el minuto uno. Hemos pegado primero y eso nos ha permitido jugar con la necesidad del rival. Haciendo un partido muy intenso y corriendo cuando podíamos les hemos incomodado». Se felicitó porque «hemos entrado en la dinámica buena en el momento justo. Necesitábamos este equilibrio y unión para el último salto».

Tras el descanso, y bajo el mismo viento, aunque en esta ocasión a favor del cuadro local, la responsabilidad ya era definitivamente para el Mérida. El Ejido se parapetó sabiamente en campo propio, juntó líneas y mordió la posesión romana cuando esta se adentraba en su zona. El Mérida trataba de hacer partícipe a Villa y De Dios de la posesión para conseguir más calidad en la zona ancha, abriendo a Esparza, que había sustituido a Aguilar, y Kiu muy a las bandas buscando la aparición de espacios. Siguió costándole todo y más llevar la bola al área. El Ejido recrudeció su plan, y así llegó en superioridad en varias ocasiones al área de Lázaro. La entrada de Javi Gómez y Golobart parecía modificar definitivamente la idea del Mérida vista la falta de rédito de la anterior: pasar a un juego mucho más directo que al menos acercara la pelota a la zona decisiva, asumiendo que el partido se rompía y que eso sería matar o morir. Y murió. De hecho, parecía que llegaría antes el segundo que el empate. La ocasión más clara fue local. Si sólo fue uno a cero fue por un error flagrante del rival cuando solo tenía que empujar la pelota al borde del área pequeña.

La derrota mete al Mérida en un lío importante. Su falta de fe a domicilio resulta, cuanto menos, dañina. Sin el Romano lanzándole hacia la victoria se convierte en un grupo sin alma, siempre alejado del gol. A cinco partidos del final de temporada, resulta un bloque que necesita demasiadas cosas a favor durante el partido para sumar de tres en tres. Y hay que ganar. Llegados a este punto de la carrera, todo lo demás no vale.