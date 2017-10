«Me hace mucha ilusión jugar en Badajoz» Fernando Pacheco se ha convertido en una de las referencias del Alavés. :: igor aizpuru «Es una pena que en Extremadura no tengamos como mínimo un equipo en Segunda, nos lo merecemos»Fernando Pacheco Portero extremeño del Deportivo Alavés JAVI PÉREZ Badajoz Miércoles, 4 octubre 2017, 08:10

Se marchó con 14 años y vuelve contrastado como uno de los mejores porteros del fútbol español. Fernando Pacheco (Puebla de Obando, 1992) salió de Badajoz con el sello del Flecha hace once años en busca de un sueño que hizo realidad por encima de cualquier expectativa. Con Mourinho entró en una convocatoria con 17 años y Ancelotti le subió a la primera plantilla como tercer portero junto a Íker Casillas y Keylor Navas. Casi nada. El club blanco tenía en Pacheco al portero español del futuro, el titular de la selección española Sub-21, pero la exigencia por el enorme vacío dejado por Casillas hizo que en el Bernabéu no se atrevieran a apostar por la proyección del guardameta extremeño. Pacheco decidió volar a Vitoria. Con el Alavés completó una pasada campaña de ensueño plantándose en la final de Copa.

Internacional en todas las categorías inferiores de la selección española hasta la Sub-21 y campeón de Europa con la Sub-19, sólo le falta el salto a la absoluta para completar el ciclo de una trayectoria envidiable. A sus 25 años tiene tiempo por delante, pero después de su excelente temporada con el Alavés ya empieza a llamar a la puerta de Lopetegui. El Trofeo Ibérico le trae esta noche de regreso a su tierra.

-¿Qué sensaciones tiene al volver a casa?

-Tengo muchas ganas y mucha ilusión porque sé que van a ir familiares y amigos a verme. La verdad que es un partido especial.

-¿Qué pasó por su cabeza cuándo le comunicaron que el Alavés jugaría el Trofeo Ibérico en Badajoz?

-En un principio me comentaron la posibilidad de jugar un amistoso y les dije que adelante, que me hacía mucha ilusión jugar en Badajoz. Me pareció buena idea y estoy muy contento de que se pudiera hacer. Esperemos hacer un buen partido, que todo el mundo disfrute y se vea un buen espectáculo.

-¿Ha pensado que será su primer partido que juegue como futbolista de Primera en Extremadura?

-Lo más cerquita que he jugado ha sido en Portugal con la selección Sub-19. Desde que salí del Flecha no había vuelto a jugar en Extremadura ningún partido.

-El Trofeo Ibérico ofrece la oportunidad de verle en su tierra. Es de imaginar que su familia y vecinos de Puebla de Obando y la gente que le vio crecer en el Flecha estará deseando que llegue el partido.

-Estoy muy feliz. Cuando salí del Flecha con 14 años uno de mis sueños era intentar llegar a Primera División, sabía la dificultad que tenía y estoy muy contento de haberlo logrado, pero ahora viene lo más difícil que es mantenerse. Estoy muy contento de volver a Badajoz y saludar a todas esas personas que me ayudaron desde pequeñito a estar donde estoy.

-¿Qué recuerdos tiene de su etapa en el Flecha Negra?

-Fue una temporada y media que recuerdo con mucho cariño. Fueron momentos muy bonitos. Con muchos de ellos guardo muy buena relación y la recordaré siempre como una etapa muy feliz en la que hice lo que me gustaba que era jugar al fútbol. Conocí a mucha gente y gente que voy a tener para siempre.

-¿Se imaginaba todo lo que le ha pasado desde entonces?

-No es fácil, sobre todo cuando llegas a un club como el Madrid, hay muchísima competencia. No fueron fáciles los primeros años, pero me adapté bien y tuve la suerte de conocer gente que me ayudó en el día a día. Al final todo es muy rápido, los años pasan volando, las temporadas van que no te das cuenta y estoy contento de cómo me están yendo las cosas hasta ahora.

-Ha pasado por todas categorías inferiores de la selección española hasta la Sub-21 y con un título europeo Sub-19. Ya sólo le queda el salto a la absoluta.

-Es complicado porque en España hay mucho nivel en la portería. Está claro que es un sueño. La máxima aspiración de cualquier jugador es vestir esa camiseta. Pelearé y lucharé por ello sabiendo la dificultad que tiene, pero la ilusión nunca hay que perderla.

-Lopetegui parece tener fijos a De Gea y Reina, pero al tercer portero lo alterna cada convocatoria. Después de su gran temporada con el Alavés, ¿esperaba una llamada?

-Siempre tienes la ilusión de que pueda pasar. Es complicado porque hay mucha competencia, hay muchos chicos que lo están haciendo muy bien. Lo único que queda es intentar seguir en esta línea, hacer buena temporada, poner las cosas difíciles y luego si cae esa posibilidad de ir sería algo increíble.

-Su última temporada en el Madrid coincidió con la incertidumbre en la portería por el tema Casillas y su salida. Siendo el portero español del futuro por ser indiscutible en la Sub-21, ¿piensa que el club pudo haber confiado y apostado por Pacheco?

-Sabía que ese año era de aprendizaje. Tenía claro que no iba a tener ninguna opción de jugar. Me mentalicé para entrenar muy fuerte cada día y mejorar. Estoy muy agradecido tanto a Íker como Keylor porque fueron muy buenos compañeros conmigo, mantengo muy buena relación con ellos, me ayudaron a crecer y les deseo lo mejor.

-En el Alavés le llega la oportunidad y su confirmación en Primera hasta el punto de tener opciones en la selección absoluta por sus buenas actuaciones.

-Cuando di ese paso de venir al Alavés en Segunda mucha gente no lo entendió. Pero yo buscaba tener una regularidad y al menos tener la posibilidad de pelear por jugar. La verdad que fue una decisión que me ha salido muy bien. Ya la temporada pasada en Primera División hicimos un buen año y en ésta ha habido muchos cambios, nos ha costado un poquito arrancar. No es fácil. Pero creo que al equipo todavía no se ha visto su mejor versión y va a ir a más. Esperemos lograr el objetivo que es dejar otra vez al Alavés en Primera.

-¿Se marca algún reto personal para esta temporada?

-A nivel personal siempre digo que intento superarme cada año, ser mejor portero, intentar mejorar día a día y que cuando acabe la temporada haya habido una evolución positiva. No pienso tampoco en mucho más.

-¿Alguna vez ha tenido la oportunidad de ir al Nuevo Vivero?

-Conozco el estadio. He estado bastante tiempo allí cerquita, lo he visto y también he visto algún partido por la tele. Es una pena que en Extremadura no tengamos un equipo mínimo en Segunda División porque es una tierra de mucho fútbol y que siempre ha tenido mucha afición. Deseo que pronto tengamos ya un equipo en categoría profesional tanto en Primera como en Segunda porque nos lo merecemos.

-Materia prima hay: Pacheco, Burgui, Álex Alegría, Pichu Cuéllar... han llegado, fruto de que la base se trabaja bien.

-Pero es lo que pasa siempre en el fútbol. Muchas veces se necesita inyección económica que a lo mejor allí todavía no hay esa posibilidad. Pero el fútbol se va recuperando poco a poco. Cada vez hay más dinero para hacer proyectos buenos y esperemos que se hagan las cosas bien y tengamos pronto un equipo en la categoría profesional.

-¿Sigue pendiente del fútbol extremeño?

-Sí, mis amigos del pueblo y algún familiar me comentan mucho quién anda mejor y me ponen al día bastante por whatsapp.

-¿Espera el calor de su gente?

-Tengo entendido que vendrá gente, sobre todo amigos y mi familia. Ya hicieron un viaje larguísimo a Vitoria para verme en un partido y ahora estando tan cerquita seguro les costará menos de ir.

-¿Ya tiene peña propia en su pueblo?

-Estaban en ello, falta sólo que firme para dar el consentimiento. La idea es hacer una con mi nombre.

-En el Alavés vuelve a coincidir con Burgui después estar juntos en el Castilla.

-Ya habíamos hablado cuando estaba en el Sporting. Le llamé en verano varias veces para convencerle que viniese al Alavés. Estoy muy contento de tenerle aquí. Es un chico especial, con mucho talento. Todos esperamos que este año tenga esa regularidad para romper los partidos porque es un jugador muy especial, muy desequilibrante y le vamos a necesitar.

-Le convenció y ahora el destino les trae de vuelta a jugar cerca de los suyos.

-Lo hablamos y estamos muy contentos. Es una lástima que tengamos que volver en el mismo día y no podamos pasar más tiempo con la familia y amigos aprovechando el viaje largo a Vitoria. Muchas veces no tenemos el tiempo que queremos para poder ir a visitar a la gente. Pero es lo que toca. Intentaremos aprovechar el poquito tiempo que tengamos para poder saludar y estar con los nuestros.