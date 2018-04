Marrero: «Nos humillaron con el 5-2 de la primera vuelta, pero hemos reaccionado» Juan Marrero. :: hoy El técnico blanquinegro no esconde los ánimos de revancha que hay en el vestuario tras la dolorosa goleada encajada en la primera vuelta Juan Marrero Entrenador del CD Badajoz MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Sábado, 28 abril 2018, 10:50

El 5-2 de la primera vuelta todavía colea. Humillación y revancha son palabras que se cuelan en el discurso de Juan Marrero en la previa del choque ante el Extremadura. Conceptos que se sazonan con motivación y exigencia por el objetivo de la salvación. Si resarcir a la afición por la goleada es un acicate, lograr el triunfo de cara a la permanencia es una necesidad para los blanquinegros. Competir es la obsesión del técnico valenciano, que ha logrado inocular la intensidad y el esfuerzo grupal como argumentos innegociables en el juego de una plantilla de recursos limitados pero trabajo superlativo.

-¿Cuál puede ser la clave para ganar el derbi?

-La clave es competir y allí (Almendralejo) no lo hicimos; en la primera media hora hicimos regalos y regalos. Tenemos la experiencia del partido ante el Murcia que, incluso compitiendo y siendo intensos, en el momento en el que bajas con estos equipos lo sueles pagar; tienen una pegada tremenda. Debemos tener consistencia, no cometer errores que no sean aciertos del contrario y ofensivamente ofrecer nuestra versión habitual. Hemos bajado en ocasiones de gol en los últimos partidos, pero siempre tenemos tres o cuatro.

-¿Qué ansiedad pesa más, la del Extremadura para meterse en el playoff o las urgencias del Badajoz con Las Palmas al acecho?

-Solo puedo medir la nuestra. Luchamos con todo lo que tenemos para lograr el objetivo. Creo que en el partido de allí nos humillaron con un 5-2, pero el equipo ha sabido reaccionar.

-El vestuario se acuerda antes de un partido como este de la goleada sufrida en la primera vuelta?

-Cuando pierdes de esa manera siempre te acuerdas, sería de necio negarlo. Si te meten 5-2 es que ellos hicieron las cosas muy bien y nosotros no competimos a la altura que debíamos. Hay que buscar la revancha, porque sirve de motivación, como también lo es tener presente nuestro objetivo.

-¿En el caso de conseguir el triunfo, está casi sellada la permanencia?

-Sí, vuelvo a repetir que ganarle al Extremadura sería un 95% de posibilidades de salvación. Nos pondríamos con 45 puntos enfrentándonos a rivales con menor exigencia o, al menos, con otros objetivos; es una oportunidad para estar cerca de lo que queremos. En todo caso, no puedo decir nada de la plantilla, se deja la vida en cada entrenamiento.

-¿Viene mejor este enfrentamiento con el conjunto azulgrana en crisis o hubiera sido preferible que hubieran ganado la semana pasada?

-Tenemos el precedente de la primera vuelta. Ellos llegaban tras dos derrotas y en el minuto 32 ya nos iban ganando 4-0. No competimos bien y no estuvimos a la altura de la afición, pero el fútbol te da una segunda oportunidad. Debemos competir contra un equipazo y que la gente no pueda decir nada de nuestro esfuerzo.