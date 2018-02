Guzmán cabalga de nuevo Guzmán celebra el primer gol con la afición, felicitado por Ruano -su asistente- y Álex Herrera. :: C. MORENO «Si por alguien estoy contento del partido y la victoria es por la afición», apunta el doble goleador del Badajoz ante el Mérida J. P. BADAJOZ. Martes, 27 febrero 2018, 08:27

El 'boy scout' ha vuelto. El Nuevo Vivero se rindió a su ídolo local convertido doce años después de su aventura por el fútbol profesional en jefe de campamento. Guzmán tiró de galones para liderar la gran victoria del Badajoz ante el Mérida y llevar la fiesta la grada. Necesitaban un partido de este calibre. Ambos. El equipo y el jugador pacense. Guzmán Casaseca Lozano (Badajoz, 1984) acudió a la llamada de los suyos a la hora y en el momento precisos. «No es que te motives más, pero era un partido especial por todo, por la afición, porque en la ida nos hizo mucho daño y teníamos esa espinita. Al equipo le salió un partidazo y conseguimos los tres puntos que era lo más importante», comenta.

Guzmán tenía ganas de reivindicarse ante su afición después de un inicio de temporada marcado por las lesiones que le han impedido rendir a su mejor nivel y el derbi se presentaba como el encuentro perfecto. «Tenía muchas ganas de jugar este partido. Era una semana especial porque veníamos de una derrota y tenía muchísimas ganas de ayudar al equipo», apunta. El Nuevo Vivero estaba deseoso de volver a ver sus gambeteos y esa chispa incendiaria que prende a los partidos con sus desbordes por banda. «Desde el primer día he notado ese cariño de la afición. En los momentos duros me ha apoyado, cuando vas por la calle te lo transmite la gente y en la primera vuelta no se lo he podido recompensar», asume. Por eso tiene muy claro la dedicatoria y con quien compartir esa alegría. «Si por alguien estoy contento del partido es por la afición», sostiene.

SU FICHA uNombre Guzmán Casaseca Lozano. uLugar y fecha de nacimiento Badajoz, 26 de diciembre de 1984. uDemarcación Extremo o delantero. uPartidos 21 (16 titular y 5 completos), 1.327 minutos. uGoles 5 (Ejido, 0-Badajoz, 1 (1-1), Badajoz, 3-Betis Deportivo, 1 (4-1), Badajoz, 1-Écija, 0 (3-0), Badajoz, 2 y 3-Mérida, 0 (4-2)). uTrayectoria Categorías inferiores del Badajoz desde los 7 años hasta primer equipo en Segunda B con 19, Mallorca B (Segunda B), Xerez (Segunda), Córdoba (Segunda), Castellón (Segunda), Ceuta (Segunda B), Alavés (Segunda B y Segunda), Las Palmas (Segunda), Valladolid (Segunda).

Guzmán asegura que esa expectación que causó su fichaje no se ha transformado en ningún momento en una carga añadida para él. «Más que presión son esas ganas de estar en casa y demostrar por qué el club ha hecho un esfuerzo por tenerme aquí», expone. El esfuerzo fue mutuo porque Guzmán también renunció a ofertas más suculentas por regresar a su Badajoz. «Estoy disfrutando día a día de mi ciudad. Tenía ganas de volver a mi club. Son muchos años fuera y echaba de menos mi casa, mi equipo y mi afición». El jugador pacense lleva el sentimiento blanquinegro impregnado desde la cuna. Con 7 años pasó a formar parte de la cantera y con 19 años voló del nido para hacer carrera en el fútbol profesional.

A su regreso y con ADN blanquinegro tenía mono de derbis. «Los partidos con el Mérida están señalados desde que volví. Cuando firmé por el Badajoz sabía que había dos partidos muy especiales para la gente de Badajoz que hay en el equipo». A la rivalidad existente se añadía un poso de angustia por la situación clasificatoria de pacenses y emeritenses. «Somos un equipo modesto y desde el principio nuestro objetivo es la permanencia. Siempre he dicho que este año iba a estar muy difícil, pero el equipo está dando la cara en todos los partidos»

Guzmán volvió a transmitir ante el Mérida esas buenas sensaciones como el referente y jugador franquicia del Badajoz que es. «El equipo salió con una intensidad tremenda, nos contagiamos unos a otros y a un público maravilloso una vez más. Es verdad que nos ayudó mucho el gol a balón parado, que también necesitábamos. Entre todos conseguimos la victoria». Hizo doblete en su mejor actuación personal. «Estoy acumulando minutos y entrenamientos y en la primera vuelta no tuve esa regularidad. Ahora toco madera y tener continuidad hasta el final». El futbolista pacense lamenta haber perdido el 'golaverage' en un final de locura. «Tuvimos ocasiones para hacer el quinto como una de Juanma. El Mérida jugó los últimos 25 minutos a la ruleta rusa, se la jugaron dejando gente descolgada arriba y le salió bien».