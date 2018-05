«Me gusta ir de víctima en la fase de ascenso» Lunes, 14 mayo 2018, 08:13

Juan Sabas llegó a la sala de prensa del Francisco de la Hera entre aplausos y con una sonrisa de oreja a oreja. No es para menos, pues el entrenador del Extremadura ha conseguido darle un vuelco al equipo y volver a hacerlo una máquina de competir. Pero no se queda ahí. El técnico madrileño quiere más, y así lo dijo tras finalizar el encuentro. «Ahora hay que soñar», explicó el técnico azulgrana.

De cara al playoff de ascenso, a Juan Sabas le gusta ir de tapado, porque cree que su equipo se defiende bien en las adversidades. «Me gusta ir de víctima en el playoff, porque puede que al final tengamos un equipo temido en el bombo. Indudablemente somos los peores ahora mismo, somos el cuarto equipo con menos puntos y el que más derrotas ha cosechado a lo largo de la temporada», explicó Juan Sabas, que elude el cartel de favorito en el sorteo de la primera ronda de los playoff de ascenso a Segunda División.

El entrenador del Extremadura señaló que ahora que su equipo ha superado los obstáculos para meterse entre los cuatro primeros tiene que darlo todo de aquí en adelante. «Me gusta ir de escondido o de tapado en el sorteo y esperando un rival. Vamos a trabajar con muchísima ilusión y con muchísima entrega, porque el esfuerzo que hemos hecho ahora no lo podemos tirar por tierra a las primeras de cambio», sentenció el técnico azulgrana.

Juan Sabas Técnico del Extremadura UD

Sabas admite que ya ha visto a uno de sus posibles rivales, el Deportivo Fabril, pero que cuando sepa cuál le toca en el sorteo se pondrá manos a la obra para estudiar en profundidad al rival. «He visto a uno de ellos, y a los otros dos no los he visto. Habrá que verlos en vídeo y luego ya me asustaré o no. De momento a esperar rival y luego ya vemos. Vamos a disfrutar de la victoria, de unos playoffs maravillosos», explicó el entrenador del Extremadura tras conseguir la mayor victoria de la temporada ante el Betis Deportivo en el Francisco de la Hera.