«Para mí es el gran derbi de Extremadura» Juan Marrero en el partido del Badajoz ante el Villanovense. :: J. V. ARNELAS Marrero, técnico del Badajoz, prepara la visita al Romano con la defensa en cuadro por las bajas de Manu Torres y Jesús Torres, además de Joaqui J. P. BADAJOZ. Sábado, 7 octubre 2017, 09:22

Juan Marrero tiene ganas de derbi. Y se nota. En todas sus declaraciones transmite esa emoción que requiere una cita de este calado. Y no es que haya acentuado su discurso por la cercanía del partido, pues lo viene repitiendo desde el pitido final del Villanovense, incluso teniendo por medio el Alavés, todo un subcampeón de Copa en el Trofeo Ibérico. Percibe ese ambiente en la calle. De las dos ciudades. Por las mañanas cuando llega a Badajoz y por las tardes de vuelta a Mérida, donde reside. Las entradas en venta anticipada están agotadas. Marrero lo vive por primera vez como protagonista. «Es un partido precioso, un gran derbi que hace, creo, más de diez años que no se da en Segunda B. Un partido que todo entrenador y todo jugador quiere vivirlo», remarcaba en la habitual rueda de prensa de los viernes.

Badajoz y Mérida no se ven las caras en Segunda B desde la 2005-06. Para el técnico blanquinegro este duelo representa la gran fiesta del fútbol extremeño. «Somos unos privilegiados de estar presentes en algo histórico. Es un derbi entre dos grandes aficiones, dos grandes ciudades, de siempre. Para mí es el gran derbi de Extremadura».

El Badajoz llega con más urgencias porque la victoria se le sigue resistiendo, aunque cargado de confianza para dar ese golpe de mano en el Romano después de las buenas sensaciones ante el Alavés. «El equipo, pese a que no había tres puntos, tuvo un plus en la activación. Pero necesitamos los tres puntos por los méritos que estamos haciendo. Hemos hecho muy buenos partidos y se nos han ido puntos que no deberían. El fútbol no tiene memoria y lo que cuenta es el número de puntos que tenemos. Necesitamos sumar tres para subir en la clasificación y tiene que ser en este partido». En ese sentido, consideraba que ya era el momento de su equipo. «Hay que ganar. No es hacer méritos solamente, hay que sumar tres puntos. Este partido nos ha servido para tener puerta a cero y más efectividad en el aspecto ofensivo y lo tenemos que trasladar a la liga, que es otra historia y si es en el derbi mucho mejor».

Marrero es consciente del potencial del Mérida y la dificultad del derbi. «Tenemos que competir bien, motivarnos con ese ambiente, neutralizar las armas que tiene el Mérida, que son muchas y buenas; y sobre todo en sus puntos débiles intentar sacar algo positivo. No nos podemos permitir estar fuera del partido ni un minuto y no nos podemos mermar con expulsiones ni amarillas ni nada parecido para tener más posibilidades de sumar los tres puntos».

Si Nafti hacía referencia a las dudas en su equipo, el técnico del Badajoz cuantificaba sus ausencias seguras que le obligarán a poner una defensa de circunstancias. «Yo también quisiera que los míos fuesen dudas, pero son bajas reales: Joaqui, Jesús, Manu Torres, Diakité. José Ángel quizás hasta vaya citado. Luego aparte hay algún jugador que también es duda, siempre en zona delicada. Pero las dudas en los derbis no existen y estoy seguro que en los dos equipos van a estar todos».