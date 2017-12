«Generamos mucho fútbol, muchas llegadas, pero no hacemos daño»

Tras el derbi de Villanueva de la Serena, el revuelo que se montó en los días posteriores y las dos derrotas consecutivas, el Extremadura quiere volver a la tranquilidad. Y quiere hacerlo a costa de un Badajoz que también necesita los puntos para salir de los puestos de descenso. Pese a la diferencia de puntos y de puestos en la clasificación, el entrenador del Extremadura, Manolo Ruiz, sabe que va a ser un derbi complicado, muy competido y con mucha intensidad. «El Badajoz es un equipo muy intenso, muy compacto y que junta muy bien las líneas. Hace un fútbol directo y es un equipo que se siente cómodo cuando es dominado, cómodo sin balón, y todo eso indica que ante el Badajoz va a ser un partido de mucha intensidad», apunta Manolo Ruiz.

El técnico del conjunto almendralejense es consciente de que su equipo debe mejorar en varias facetas del juego, ya que las dos derrotas consecutivas han dejado en evidencia tanto al ataque como a la defensa del Extremadura. Por eso, espera que su equipo mejore en las dos áreas para poder llevarse el partido ante el Badajoz. «El rival con poco nos hace mucho daño, y nosotros generamos mucho fútbol, muchas llegadas, pero al final no hacemos daño como nos están haciendo», admite Ruiz.

El Extremadura también tendrá que lidiar con los problemas que han surgido tras las dos derrotas consecutivas. Aunque el equipo no ha conseguido ganar ni al Real Murcia ni al Villanovense, el míster del conjunto azulgrana ve a su equipo entero, preparado para la victoria en el derbi regional. Manolo Ruiz cree que su conjunto no mereció perder ante el Murcia y que también mereció puntuar en su visita al Romero Cuerda. Eso sí, los suyos tienen que mejorar en la finalización para poder llevarse los tres puntos en el Francisco de la Hera. «Estamos trabajando. El equipo está compacto, tiene las ideas claras, pero sí es verdad que en zona de tres cuartos y en zona de finalización nos está faltando llámalo acierto, llámalo calidad, llámalo puntería, definición... como quieras llamarlo, pero es verdad que ahí nos está faltando un puntito más y por eso tenemos que buscar alternativas», señala.

El entrenador del Extremadura no ha desvelado todas sus cartas, aunque sí admite que hará cambios en el 'once' inicial y puede que incluso salga con un esquema diferente al utilizado hasta ahora por el técnico de Jerez de la Frontera. Además, hay algún jugador tocado en la escuadra azulgrana, pero Ruiz no ha dado ni una sola pista de quién podría ser, por lo que hasta la hora del encuentro no se verá el jugador que está tocado de cara al derbi. «Hay alguna cosita por ahí, pero intentaremos llevarla bien y que no se note, y que lleguen todos al domingo», sentencia el entrenador.

Con bajas o sin ellas, el Extremadura está obligado a ganar ante el Badajoz para recuperar la senda de la victoria, sensaciones de cara al tramo final del año y para seguir enganchado en la parte alta de la tabla.