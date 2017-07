SEGUNDA B «Todo futbolista quiere que se viva así el fútbol, con esta ilusión» Jairo Izquierdo. :: extremaduraud El nuevo extremo del Extremadura, Jairo Izquierdo, admite que llega al conjunto azulgrana atraído por el proyecto y la afición RAÚL PEÑA almendralejo. Miércoles, 5 julio 2017, 08:59

Al nuevo extremo del Extremadura, Jairo Izquierdo, le quedan muchas tardes en las que recorrer la banda del Francisco de la Hera. Ya lo hizo la pasada campaña con la camiseta del Melilla, en la visita de su anterior equipo a Almendralejo. Ahora tendrá más opciones de agradar a la afición azulgrana, y admite estar muy contento con su nueva andadura: «Estoy ilusionado. Me habían informado de la idea que tenía de trabajo el club. No me lo pensé y acepté la oferta».

El futbolista canario llega a Almendralejo atraído por el proyecto de la entidad azulgrana y por las referencias que tiene de cómo se vive el fútbol en la capital de Tierra de Barros. «Se me dijo que se iban a trabajar las cosas bien, que iba a haber un proyecto bueno, y al final eso también te ilusiona. Ves también el tema de los abonados y cómo se vive el fútbol en los últimos partidos con la afición cuando se estaban jugando la vida. Todo futbolista quiere que se viva así el fútbol, con esta ilusión», explica Jairo Izquierdo.

El propio jugador sabe que la competencia en el Extremadura, sobre todo en los puestos del centro del campo, va a ser máxima, aunque cree que esta situación es beneficiosa para el equipo, ya que le da más alternativas a Juan Sabas y ayuda a que todos los futbolistas puedan crecer: «Te da la vida que entre un compañero y lo haga igual o mejor. Eso es importante para un equipo. Si no estoy a mi nivel y hay otro que está mejor y tiene que jugar él, es lo que toca».

Jairo también admite que esta temporada va a ser muy complicada si los equipos extremeños quedan encuadrados en el Grupo IV de la Segunda B, ya que el nivel ha aumentado con el descenso de UCAM Murcia: «Si el año pasado era complicado, este año más», sentencia Jairo Izquierdo.