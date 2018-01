Fútbol, barro y torretas de Extremadura Diego González, creador de la cuenta, ayer en El Romano de Mérida. :: @eibarsestaox La cuenta de Twitter @eibarsestaox promociona estos días ante sus casi 11.000 seguidores la ensencia del balompié extremeño En sus cinco jornadas de estancia en la región, Diego González prevé visitar 25 coliseos futbolísticos J. CEPEDA CÁCERES. Viernes, 5 enero 2018, 08:08

Pocas veces un desengaño amoroso hizo tanto bien a los amantes del fútbol añejo, el mismo que se aleja de toda mercadotecnia y que tiene como razón de ser la esencia de las vivencias que encierran los campos con más solera de la escena nacional. Allá en 2014, fruto de aquellos desvelos del corazón, Diego González no recurrió a hechizos de magia blanca para intentar recuperar a su pareja. Lejos de ello, y para alegría de sus hoy más de 10.000 seguidores en Twitter, creó la cuenta @eibarsestaox, convertida ya en todo un referente del fútbol humilde y nostálgico de las últimas décadas. «Para intentar evadirme y como vía de escape me fui a ver estadios a Euskadi», dice.

Sus hilos, una especie de reportajes adaptados al ámbito digital de las redes sociales, son considerados como pequeñas obras de arte literarias, no ya por el aspecto formal, sino por lo evocador de sus contenidos. Con astucia y una fina ironía nunca reñida con el buen gusto, en ellos tienen cabida avatares históricos, anécdotas y todo tipo de detalles que consiguen trasladar al lector a las épocas futbolísticas de antaño, cuando los peloteros eran idolatrados, pero no aún endiosados.

Con marca registrada de la generación de 1983 y oriundo de Avilés, el creador de esta cuenta de Twitter desarrolla su ejercicio profesional como informático en Madrid. Gran parte de su tiempo libre lo invierte, en solitario, en un perfil social en el que llama la atención la utilización de un plural mayestático que, lejos de buscar notoriedad individual, persigue todo lo contrario: «Lo hacemos así porque queremos transmitir que todo esto es para los aficionados. Lo que queremos es que interaccionen y que sean partícipes de cada historia», aseguraba ayer a este diario mientras hacía un alto en el camino a las puertas del estadio Romano de Mérida.

«Se trata de recorrer los campos olvidados de España, los campos de barro», dice Diego González

Entre los futboleros extremeños, el nombre de @eibarsestaox ha cobrado especial protagonismo en los últimos días. Todo gracias a una ruta denominada #BellotaTour, a través de la cual Diego González pretende en Twitter arrojar su particular punto de vista sobre un total de 25 estadios. Desde el Nuevo Vivero, el Francisco de la Hera, el Romano o el Príncipe Felipe, hasta otros campos menos laureados pero también con dignas historias, como es el caso del Municipal de Piornal o el Vicente del Bosque, entre otros. Toda una apuesta por un turismo diferente en la que Diego González huye de la habitual dictadura del monumento: «Es otra forma de hacer turismo. Conoces pueblos y ciudades que de otra forma nunca conocerías. Te interesas por su sociología y su historia. Hasta esta semana, si me hablaban de Coria pensaba en Coria del Río, en Sevilla. Ahora, con este 'tour', en Coria he descubierto una ciudad y un campo que respira fútbol por los cuatro costados», ejemplifica. «Se trata de recorrer los campos olvidados de España, los campos de barro», sentencia.

La aventura por tierras extremeñas, que comenzó el miércoles y finalizará el domingo, es la sexta de estas características que desde 2014 realiza la cuenta @eibarsestaox tras el estreno en tierras vascas y el posterior análisis de los campos bercianos, gallegos, asturianos, catalanes y baleares. Para González no hay mayor satisfacción que la respuesta social: «Ya en Cataluña no nos lo podíamos creer cuando el último día nos recibió toda la directiva del Sant Adreu, pero en Extremadura se nos ha ido de las manos más aún», dice agradecido.