Fran Morante se reencuentra con el club de su consagración Fran Morante trata de rematar un balón ante el Écija. El central blanquinegro se enfrenta este domingo a su exequipo, el Granada B, en el que militó durante cuatro temporadas

Está siendo una temporada atípica para Fran Morante. Llamado a ser uno de los mariscales en el centro de la zaga del Badajoz, los problemas físicos le están impidiendo gozar de la regularidad deseada perdiéndose 16 partidos completos por molestias musculares. «Es el primer año que me ocurre esto de tener lesiones tan seguidas. Reaparecí en Mérida con buenas sensaciones y ante el Córdoba B en casa volví a recaer. He estado casi toda la primera vuelta en blanco sin poder ayudar a mis compañeros y ha sido un fastidio».

Con el inicio del segundo tramo del curso su situación ha dado un vuelco. De disputar apenas 196 minutos en los 19 primeros partidos, a jugarlo casi todo en los 11 siguientes (874 minutos), perdiéndose únicamente un choque por sanción (ante el Mérida) y 26 minutos del encuentro ante el filial cordobesista en el Arcángel por culpa de un tobillo. «Se me inflamó solo y no pude seguir, toco madera para no volver a tener ningún susto parecido». Reconoce que todavía puede dar más al equipo y que aún tiene margen de mejora.

El choque del domingo será especial para el defensor andaluz. Se enfrenta a su exequipo, el Granada B, en el que militó cuatro temporadas y del que atesora algunos de los momentos más especiales de su carrera deportiva. «Tengo muy buenos recuerdos de aquella época. Sin duda me quedaría con el ascenso que conseguimos de Tercera a Segunda B y las cuatro convocatorias que tuve con el primer equipo, aunque no tuve la suerte de poder debutar».

Fran Morante recaló en el conjunto de la cantera nazarí en la campaña 2012-13 y permaneció allí hasta la 2015-16. Ese verano fichó por el Real Murcia, con el que llegó a disputar el playoff de ascenso a Segunda. Con el Granada B se quedó a las puertas de clasificarse para las eliminatorias que dan acceso a la categoría de plata logrando dos quintos puestos y una sexta posición en su última temporada.

El filial granadino atraviesa un bache de resultados con una sola victoria en los siete últimos partidos, pero se mantiene en la exigente pelea por quedar entre los cuatro primeros. Rafa Morales debutará en el banquillo visitante este domingo al promocionar al primer equipo Pedro Morilla tras la destitución de José Luis Oltra. «Ellos vendrán sin presión, como cualquier filial son capaces de lo mejor y también cometen muchos errores. Nosotros debemos mantener nuestra idea y salir con intensidad para que tengan problemas».

Es consciente de la dificultad del envite ante un rival que destaca por ser un equipo que «siempre compite bien, con jugadores muy rápidos en banda y con mucho peligro en el ataque. Están arriba por algo».

La mejor afición

Pero el Badajoz juega con una baza más que el resto, su hinchada. «Es de los campos con mejor afición. En el césped se vive de una manera especial, te da un plus al notar el aliento de la gente animando y cantando». Fran Morante es consciente de que el Nuevo Vivero será clave en las opciones de permanencia de los pacenses, donde solo han hincado la rodilla ante el Melilla forjándose una mística especial entre el equipo y la grada que ha permitido sumar muchos puntos.

Por contra, a domicilio la situación es casi inversa y siguen sin ser capaces de refrendar lo obtenido en casa. «Hemos mejorado en defensa, pero nos falta materializar alguna ocasión más. Ante el San Fernando lo tuvimos ahí, pero se nos escapó por un despiste y una jugada dudosa con un posible fuera de juego».

El futbolista cordobés resalta la competitividad del grupo IV y lo cara que estará este año la salvación. «No recuerdo una temporada con este nivel de igualdad. Te puede ganar hasta el último; si fallas tres partidos te vas abajo y si logras tres victorias te metes arriba, como el Villanovense. Por el bien de todos esperemos lograr nuestro objetivo cuanto antes y no llegar al final con todo por decidir».