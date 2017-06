Una foto para enmarcar la temporada del Villanovense Foto de familia de jugadores, cuerpo técnico y directiva del Villanovense. :: e. d. ESTRELLA DOMEQUE Jueves, 15 junio 2017, 00:32

Pocas palabras quedan ya que añadir a la temporada del Villanovense. Sólo faltaba una imagen para echar el cierre al año, aunque en este caso, no puede decirse que valga más que mil palabras. La foto en cuestión era la de la despedida, sobre el césped del Romero cuerda. Una foto de familia de todos los miembros de la plantilla, cuerpo técnico y directiva. Sin embargo, han sido tantas las líneas que el Villanovense ha añadido esta temporada a su historia que la imagen no es más que el resumen de un bonito recuerdo para enmarcar.

De los 22 jugadores que aparecen en ella, nadie sabe aún quién volverá a estar en poco más de un mes en la imagen de inicio de la próxima temporada. Tampoco en el cuerpo técnico, pues Manolo Sanlúcar no habló de su futuro con los medios, aunque sí insistió en desmentir los rumores que le vinculan con otros equipos. «Nadie puede decir a día de hoy que yo me he sentado con ningún equipo a negociar», escribía en redes sociales.

Pese a todo, la mayoría de jugadores se despedía con un «Nos vemos a la vuelta», aunque nadie ha confirmado aún su continuidad para el nuevo proyecto verde.