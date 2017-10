El fortín emeritense no se relaja A pesar de que el Mérida lo ha ganado todo en el Romano y el Lorca lo ha perdido todo a domicilio, Nafti huye de confianzas y convoca a todos los 'tocados' F. G. Domingo, 22 octubre 2017, 10:30

mérida. El Mérida recibe esta tarde en el Romano al colista del grupo. El Lorca Deportiva de Manuel Palomeque aún no ha ganado ni un solo partido de estos nueve que ya se llevan disputados: cuatro empates y cinco derrotas. Además, es el equipo que más goles recibe (16) y el que menos marca (4). Y aún no ha puntuado lejos del Artés Carrasco, su feudo, donde ha cosechado cuatro derrotas. Pero... «no me fio ni un pelo de este equipo», soltó Mehdi Nafti el viernes en sala de prensa.

Le preguntaron que, ante las molestias que arrastran Paco Aguza, Santi Villa, Esparza y Hugo Díaz, si tenía en mente no forzarlos ante la visita del colista. «Lo vería como una falta de respeto tremenda», contestó el entrenador emeritense. «El Lorca ha encajado un gol en los últimos tres partidos, y fue ante el UCAM Murcia, y en el último minuto. (Es verdad que desde que le metió El Ejido cinco han cambiado y juegan ahora con defensa de cinco). Pero si con este dato no nos tomamos en serio al rival, mal vamos. Es verdad que se trata de un equipo que ha tenido dificultades, pero no vamos a jugar ante un Primera Regional. Vamos a jugar ante un equipo que ha puesto en dificultades a muchos equipos importantes del grupo: ha empatado con el Extremadura, con el Recreativo, con el Melilla, con el Villanovense... Es un equipo bueno y digno, y si no estamos a la altura no tendremos salidas. Hay que repetir lo que estamos haciendo bien en casa».

En el Romano, aunque ha ganado todo lo que ha jugado, el Mérida ha ido de menos a más. Entre aquel equipo que le remontó al San Fernando a finales de agosto y este otro que se impuso al Badajoz hace quince días hay un universo de sensaciones de por medio. Es más competitivo, es más solidario y grupal, presiona más arriba y ha encontrado el gol. Y eso con todos los problemas de lesiones y dolencias que ha arrastrado en las últimas semanas.

De hecho, los cuatro 'tocados' de estos últimos días han entrado finalmente en la convocatoria, de la que se han caído los dos juveniles (más los lesionados Juanlu Hens y Chema Mato). En la convocatoria, por cierto, debuta el último en llegar a ese vestuario: Javi Hervás. En la convocatoria del Lorca han entrado el emeritense Sergio Rodríguez y un ex como David Álvarez. Fenoll, Juanjo y Pedro no viajan por lesión.

Con los mismos puntos que el equipo que abre el playoff, los emeritenses podrían terminar la jornada entre los cuatro primeros, asunto que no desvela a Nafti: «Mira lo que hice yo el año pasado con el Marbella y dónde acabé: en mi casa. Ahora mismo no me interesan los cuatro primeros puestos. En abril diría ya otra cosa».