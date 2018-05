«Firmo un final como el del Córdoba B» Nafti se dirige a su banquillo durante un partido del Mérida de esta temporada. :: brígido Prudente, humilde y sin confianzas. pero también optimista. Así viaja Nafti y su vestuario hoy a Vigo, dos días antes de la final ante el CoruxoMehdi NaftiTécnico del Mérida AD M. G. MÉRIDA. Jueves, 24 mayo 2018, 07:51

Tras el consiguiente madrugón para entrenar, la plantilla emeritense partirá esta misma mañana hacia Vigo. Sin confianzas, pero muy optimistas. Solo hay que ganar, se mentalizan en el vestuario del Romano.

-¿Cómo están los jugadores tocados de cara a la cita del sábado?

-Chema Mato no ha podido entrenar. Le duele el empeine aún. Esperaremos hasta el último minuto antes del partido. Es que encima es un golpe en el empeine de su pie bueno. También andan tocados Germán, que tampoco ha entrenado y está como Chema, pendiente hasta el último minuto; e Iván Pérez, que tiene molestias en un abductor por un resbalón el domingo pasado. Mantengo la esperanza de que puedan llegar.

«Son partidos de mucho estrés y mucha intensidad que se te quedan grabados para toda la vida»

-¿Cómo fue esa jornada de convivencia del pasado martes?

-Fue un día de masaje, piscina, spa y comida. Es el momento de que la plantilla esté más unida que nunca porque el sábado tenemos una final de Champions antes de la de verdad.

-¿Por qué se marchan un día antes de lo habitual?

-Porque es un viaje largo y queremos desconectar un poco. Hacer una mini mini pretemporada estando allí dos días juntitos. Entrenaremos, no en O Vao, sino en la Ciudad Deportiva del Celta. Al final estamos en familia y queremos pasar tiempo juntos.

-¿Cómo está anímicamente el grupo tras los fallos del partido de ida?

-Todos están bien. Todo el mundo falla. Yo el primero. Los chicos saben que si queremos quedarnos en Segunda B hay que ser conscientes de que no podemos permitirnos este tipo de errores otra vez. El grupo tiene confianza y sabe que podemos hacerle daño al rival. Pero hay que ir con total humildad.

-¿Le preocupa las dimensiones del campo?

-Sigue siendo verde. Y siguen jugando once contra once.

-Tras el 2-2 de la ida y que la vuelta es ante su afición, ¿es más favorito ahora el Coruxo?

-No opino de posibilidades. Cuando el árbitro pite, hay un partido que ganar.

-¿Y qué partido prevé?

-Nos daremos cuenta sobre la marcha de lo que planteará el rival. Nosotros sabemos lo que queremos. Va a ser un partido muy largo. Ya lo vieron en Córdoba. Si nos esperan, estaremos preparados. Si nos van a presionar, estaremos preparados. Pero tenemos que llevar el partido donde nos interesa a nosotros. Pero me espero un partido como el de la ida.

-¿Y qué partido prefiere usted?

-Que sea así, como el de la ida. Pero sobre todo prefiero que nos adaptemos a lo que nosotros queremos y a lo que proponga el rival, sobre todo en los minutos iniciales.

-¿El 'once' se va a parecer al de los dos últimos partidos o puede volver a lo que fue en los derbis del Romano?

-Puede que haya sorpresas en el 'once'.

-¿Cuáles son sus sensaciones personales?

-Las mismas que el domingo cuando terminó el partido: tenemos que generar muchísmo para crear peligro y el rival, con muy poco, nos mete en nuestra área y nos hace gol. Hay que corregir eso. Si hacemos las cosas bien, como toca, el grupo es consciente de que tendremos muchas opciones de ganar el partido.

-Tan solo podrán estar en O Vao 100 aficionados emeritenses.

-Eso son cosas que no podemos controlar. Hay que adaptarse a todo, árbitro incluido. Vamos a intentar controlar todos los parámetros que dependan de nosotros. Nuestro juego, la intensidad, la agresividad. el árbitro y las entradas que nos ha dado el rival no lo podemos controlar.

-¿Está preocupado con el árbitro?

-Si hablo de árbitros, van a decir que estoy buscando excusas. Que acabar el 16º en Liga no es por los árbitros. Y no quiero llorar. Pero los números están ahí. Lo dice el ordenador, no yo.

-¿Cuánto daría por jugar un partido así?

-¡Madre mía! Bajando ocho kilos podría estar. Son partidos de mucho estrés y mucha intensidad que se te quedan grabados para toda la vida, tanto para bien como para mal. Un partido así es como jugar treinta partidos de Liga.

-¿Prefiere un 3-3 o un 0-1?

-¡Vaya pregunta! Déjame en paz un poco. Si es un 0-1 que sea como en Córdoba B. Firmo ese final.

- ¿Y un 3-3 pero remontando un 3-0?

- Ya vale.