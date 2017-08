Segunda b Fernando Sánchez, nuevo portero para el Badajoz Fernando Sánchez. :: CD Alcalá Los pacenses no dan por cerrada la plantilla y fichan al sub-23 procedente del CD Alcalá JESÚS GARCÍA Viernes, 25 agosto 2017, 09:13

Badajoz. Más talento joven para el CD Badajoz. Las oficinas del club pacense no paran ni con jugadores por encima del límite -Rodao tendrá ficha con el Promesas para que el Badajoz pueda tener 23 jugadores del primer equipo- ni con la liga ya comenzada. Ahora llega el turno de Fernando Sánchez (Sevilla, 1995). El portero, que jugó la temporada pasada en el CD Alcalá de Tercera División, tenía apalabrado jugar con el Atlético Onubense esta campaña e incluso llegó a debutar con el filial del Recre como portero titular y entrenó con el primer equipo. Pero la oferta de jugar en Segunda B convenció al portero, que será el vigésimocuarto jugador de la primera plantilla. Ahora solo queda saber si el club hará ficha en el Promesas al sevillano, a otro miembro de la primera plantilla o, finalmente, si uno de los cuatro porteros del equipo saldrá. El Badajoz no da por cerrada la plantilla, ni en el capítulo de altas ni en el de bajas, el club puede seguir utilizando el filial para inscribir sub-23 y no descarta ninguna llegada.

El portero sevillano llega a Badajoz tras disputar tres temporadas en Tercera División, las dos primeras con el Sevilla C y la última con el Alcalá, además de los últimos partidos de pretemporada con el Atlético Onubense, donde se hizo rápidamente con el rol de titular.

Álex Rubio

Por otro lado, el delantero del Badajoz Álex Rubio, en declaraciones a la página web del club, se mostró contento y totalmente recuperado de la lesión que le ha tenido apartado de los terrenos de juego en la pretemporada y en el primer partido de liga. El jugador tiene unas ganas «que no te puedes imaginar» de debutar por fin con los blanquinegros y solo piensa en el partido contra el Écija.