«Nos falta ese toque de calidad que te da por ejemplo su primer gol» Juan Marrero.

Juan Marrero reconocía el mal encuentro de su equipo. «El partido ha estado marcado por dos golazos. A partir del 0-2 hemos tenido diez o quince minutos aceptables. Ha sido un querer y no poder». El técnico del Badajoz también admitía no haber tenido mayor contundencia defensiva. «Hemos concedido demasiado atrás. Son dos golazos. Ya que el fútbol nos castiga en este tipo de situaciones, tenemos que cortarlas de raíz y el origen se puede evitar».

Marrero lamenta no haber podido comprobar la reacción de su equipo tras los cambios. «Salimos del descanso para meter una marcha más y aparece el golazo de Boateng desde 45 metros y ahí hay un periodo que el equipo está grogui, luego reacciona, tiene alguna oportunidad para meterse en el partido, pero aparece Dani Barrio con un par de intervenciones muy buenas. Felicitar al Melilla y nosotros corregir los errores, que hoy hemos tenido bastantes».

El preparador del Badajoz destaca ese recurso que permite a un equipo ser determinante. «En la primera parte hemos tenido más situaciones que ellos, pero falta ese toque de calidad que te da por ejemplo el primer gol de ellos». El Badajoz también arrastra la rémora de goles encajados desde larga distancia. «En los últimos tres partidos hemos tirado 20 veces desde fuera del área y el éxito ha sido cero. Ellos cinco o seis y han sido cuatro goles».

Juan Marrero Técnico del CD Badajoz

A pesar del peso de no haber ganado, Marrero confía en el trabajo del grupo. «La ansiedad no puede aparecer. El fútbol es fortaleza mental. Un resultado bueno te vuelve a poner en una posición buena. Pero es verdad que no puede aparecer el miedo a perder o bajar los brazos. Necesitamos aumentar el rendimiento de todos».